Afrique du Sud : rencontre avec Thibaud Cheminand, guide dans la réserve du Kruger

Direction le parc Kruger, en Afrique du Sud, où se trouvent les animaux les plus majestueux. Une équipe de France Télévisions a rencontré un guide français, qui a tout quitté pour les grands espaces.

Il rêvait de travailler au grand air, en communion avec la nature et les animaux sauvages. Il y a quelques années, Thibaud Cheminand a tout quitté pour devenir guide de safari en Afrique du Sud. "Aujourd’hui, je travaille dans une réserve qui fait plus de 50 000 hectares, donc cinq fois la taille de Paris", confie-t-il. Il passe désormais la moitié de l’année ici, et fait découvrir la savane à des touristes.

Sensibiliser à la protection de la faune

Pendant les safaris, les guides ne savent jamais sur quoi ils tomberont, les rencontres sont donc toujours précieuses. La réserve du Kruger, dans laquelle se trouve Thibaud Cheminand, est l’une des plus grandes d’Afrique. Des milliers d’animaux sauvages y vivent en totale liberté. Il en connaît tous les secrets, des plus rares espèces aux plus emblématiques. Le soir, il anime les veillées nocturnes.

À travers ses safaris, Thibaud, qui a monté sa propre agence, souhaite également sensibiliser les touristes à la protection de la faune.

