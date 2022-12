Reportage Coupe du monde 2022 : "Je pense qu'on va vous battre ", fanfaronnent des supporters anglais avant de défier la France en quarts de finale

Les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar et affronteront les Anglais samedi 10 décembre. Les Britanniques se sont également qualifiés, en dominant le Sénégal 3-0. Une affiche inédite, en Coupe du monde, depuis le Mondial de 1982 en Espagne.

World Cup 2022 - England 3-0 Senegal: 'Gareth Southgate's critics must admit he got it spot on again' https://t.co/6QLyzVHmpI — BBC News (UK) (@BBCNews) December 4, 2022

Simon est ravi de ce match entre nations rivales. "Ça fait des siècles que ça dure. Waterloo, ça vous dit quelque chose ?, taquine-t-il, attablé dans un bar de Londres. Je parie 2-1 pour l'Angleterre !" À la table d'à côté, Dan et son ami Steeve dégustent, comme par hasard, un rosbif. Ils sont impatients pour l'affiche de samedi : "L'Angleterre est en forme, on a des latéraux très jeunes, ils jouent bien."

"Ce sera un beau match mais nous allons gagner. Vous n'avez pas un seul bon joueur." Dan, supporter anglais à franceinfo

"Je ne suis pas confiant, nuance un autre. Nous ne sommes pas des experts et vous avez ce Kylian Mbappé, il est très fort ! Si on ne lui laisse pas le ballon, on gagnera." C'est bien ce nom – "Mbappé" – qui inquiète le plus les Anglais même si, Andrew n'a aucun doute : "Je pense qu'on va vous battre ! On n'a pas encore perdu pendant ce tournoi." Et il s'engage : si l'Angleterre perd, il mangera des escargots à Noël.