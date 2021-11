Qualifications de la Coupe du monde 2022 : l'Italie en barrages, la Suisse et l'Angleterre qualifiées

Les dernières rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2022 se poursuivent. Lundi 15 novembre, les groupes C, F et I ont rendu leur verdict et trois nouvelles nations ont rejoint le rang des qualifiées.

La Suisse pousse l'Italie vers les barrages

La Suisse a fait mentir les pronostics. Alors que l'Italie, championne d'Europe en titre, trônait provisoirement en tête du groupe C avec une différence de buts favorable (+2) en amont de cette dernière rencontre, elle est tombée sur un os ce lundi. Dans un Windsor Park de Belfast à guichets fermés, l'Irlande du Nord a été héroïque pour résister aux assauts de la Squadra Azzura. Les coéquipiers de Steven Davis sont parvenus à contenir les vagues adverses pour accrocher le match nul.

Dans le même temps, la Nati s'est imposée 3-0 face à la Bulgarie, reprenant ainsi deux points d'avance sur les hommes de Roberto Mancini. Noah Okafor, Ruben Vargas et Cedric Itten sont allés offrir au clan suisse leur 5e qualification consécutive pour un Mondial.

Le carton des Three Lions

10-0. La seule lecture du résultat en dit long sur la promenade de santé des hommes de Gareth Southgate face à Saint-Marin. Les Anglais ont submergé leurs adversaires, ni plus ni moins, inscrivant six buts lors des 45 premières minutes.

Auteur d'un quadruplé, le capitaine Harry Kane a pris les choses en main, tout comme les jeunes Gunners Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe, ce dernier inscrivant son premier but en sélection pour sa première titularisation. C'est la première fois depuis mai 1964 et une victoire face aux États-Unis que l'Angleterre inscrit 10 buts lors d'un seul et même match.

Avec cette claque, les Three Lions terminent à la première place du groupe I (26 points). La Pologne, deuxième (20 points) après son nul face à la Hongrie (1-1), devra passer par les barrages.

1992 - Emile Smith Rowe is the first player to score on his first start for England while playing his club football at @Arsenal since Paul Merson vs Czechoslovakia in March 1992. Gunner. pic.twitter.com/01bQzZq6a3 — OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2021

Le point sur les qualifiés et les barragistes

Dans le groupe F, le Danemark, déjà qualifié, n'a pas résisté face à l'Ecosse (défaite 2-0), elle aussi déjà assurée de disputer les barrages.

Dans le groupe I, derrière l'Angleterre, malgré sa défaite face à la Hongrie (1-2) c'est bien la Pologne qui rejoint la liste des barragistes.