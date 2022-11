Coupe du monde 2022 : l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique entrent en piste... Les matchs au programme du jour

Des cadors européens entrent en lice dans cette Coupe du monde 2022. Deux des trois derniers vainqueurs de la compétition, l'Espagne et l'Allemagne, disputent leur premier match de cette édition dans le groupe E, mercredi 23 novembre. La Belgique, autre prétendant, et la Croatie, finaliste du dernier Mondial en date, sont également sur le pont dans le groupe F.

11 heures : Maroc-Croatie (beIN Sports 1)

Dans une poule E particulièrement dense, la Croatie a rendez-vous avec le Maroc. Toujours emmenés par le Ballon d'or 2018 Luka Modric, les Croates doivent soigner leur entrée pour escompter une quatrième qualification de rang pour le deuxième tour d'un Mondial ou d'un Euro. Mais en face, les Lions de l'Atlas sont plein de ressources, malgré la blessure d'Amine Harit. Les présences des très fiables Achraf Hakimi et Yassine Bounou combinées au retour d'Hakim Ziyech, donnent de sérieuses chances aux Marocains, absents des huitièmes de finale depuis 1986.

14 heures : Allemagne-Japon (beIN Sports 1)

Sortie sans gloire dès le premier tour du dernier Mondial, la Mannschaft doit laver l'affront. Dans une poule E où figure aussi l'Espagne, l'Allemagne, désormais entraînée par Hans-Dieter Flick, débute face au Japon. Sans réelle star mais emmenés par plusieurs valeurs sûres des grands championnats européens, les Samurai Blue ne sont pas à prendre à la légère. Qualifiés pour les huitièmes lors de deux des trois dernières éditions, ils espèrent jouer les trouble-fêtes dans le groupe.

17 heures : Espagne-Costa Rica (beIN Sports 1)

Frustrée lors des deux dernières éditions, la Roja entre en lice le couteau entre les dents dans le groupe E. Enthousiasmants demi-finalistes du dernier Euro, les Espagnols démarrent en douceur, contre un adversaire a priori abordable. Malgré la présence du gardien parisien Keylor Navas, le Costa Rica ne devrait pas effrayer l'Espagne, du moins sur le papier. Mais en 2014, les Ticos s'étaient hissés en huitièmes au nez et à la barbe de l'Italie et l'Angleterre. La prudence reste donc de mise.

20 heures : Belgique-Canada (TF1 et beIN Sports 1)

C'est l'attraction de la journée. 36 ans après sa première participation, le Canada est de retour dans un Mondial. Et les Canucks, qui comptent dans leurs rangs Alphonso Davies (Bayern Munich) et Jonathan David (Lille), ne comptent pas y faire de la figuration. Leur entrée en lice, contre la sélection donnée favorite de la poule F, dira beaucoup du potentiel canadien. Malgré son statut de demi-finaliste du dernier Mondial et la présence des stars Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, la Belgique, battue par l'Egypte en amical, n'affiche pas d'immenses garanties défensives.