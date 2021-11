France-Kazakhstan : les supporters empêchés de déployer une banderole en opposition à une Coupe du monde tous les deux ans

Le principal groupe de supporters français regrette d'avoir été empêché de déployer une banderole durant la rencontre France-Kazakhstan, samedi 13 novembre, au Parc des Princes. Les Irrésistibles Français souhaitaient exprimer leur opposition à l'hypothèse d'une Coupe du monde tous les deux ans, que défend la Fifa.



"#No2YearWorldCup", soit "non à une Coupe du monde tous les deux ans", était-il écrit sur cette banderole, déroulée finalement aux abords du stade l'issue de la rencontre qualificative pour le Mondial 2022, remportée 8 à 0 par la France.

"Gianni Infantino (le président de la Fifa, présent à Paris pour le match) n'a pas voulu la voir au Parc des Princes", ont regretté les IF sur Twitter, en légende d'une photo de la banderole. "Il n'y avait rien de méchant ou d'insultant, on voulait juste que la voix des supporters soit exprimée", a expliqué à l'AFP un porte-parole du groupe, Fabien Bonnel, regrettant "un affolement complètement dénué de sens" des services de sécurité du Parc des Princes samedi soir.

#No2YearsWorldCup

Gianni Infantino n’a pas voulu la voir au Parc des Princes ce soir, faisant affoler la sécurité autour de nous.

On vous propose donc de partager cette photo pour que ce message se diffuse plus que s’il était sorti au stade.

On compte sur vous pic.twitter.com/aJp6kecZE9