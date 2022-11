Forfait de Karim Benzema au Mondial-2022 : "Les adversaires se réjouissent mais nous, on pleure", réagissent des supporters

Tous les supporters rencontrés samedi 19 novembre au soir dans les rues de Paris après l’annonce du forfait de Karim Benzema au Mondial de foot le reconnaissent : "C’est clairement une surprise" et surtout "un choc". L’attaquant souffre d’une "lésion" au niveau du quadriceps de la cuisse gauche, ce qui nécessite trois semaines de convalescence.

L’annonce a été faite tardivement samedi soir, vers 23h30. "Franchement, c’est un terrible coup dur pour l’équipe de France, réagit un supporter. Ça va limite couper l’appétit. C’est le ballon d’Or qui est forfait pour le mondial. Les adversaires se réjouissent mais nous, on pleure."

Les supporters le savaient fragile physiquement mais était persuadés de le voir fouler les pelouses du Qatar. Dans les rues, la tristesse est mélangée à la déception. "On attendait vraiment Karim Benzema à cette Coupe du monde. Il a eu un Ballon d’Or, c’est un pilier de l’équipe de France, il revient de loin !", se désole Adil.

L'équipe de France perd donc une de ses stars mais malgré ce forfait, l'optimiste reste de mise. "Si on a réussi à gagner la Coupe du monde sans lui, on peut réussir à en gagner une autre sans lui encore", lance un supporter des Bleus.

"On a un bon réservoir, on a Kylian Mbappé, Olivier Giroud qui fait aussi une très bonne saison avec le Milan AC. Je pense qu’on n’a rien à craindre. On a une très belle équipe." un supporter des Bleus à franceinfo

"Nous allons gagner le Mondial", lance un autre supporter. "On ne perd pas espoir. On a un groupe de qualité on peut faire un grand résultat", renchérit son voisin.

Karim Benzema forfait, comme Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, la pression est donc désormais sur Olivier Giroud, comme le pointent les supporters rencontrés. Même s'il n'a pas marqué lors du Mondial en Russie, l'attaquant des Bleus avait été précieux. Didier Deschamps a jusqu'à lundi, veille de France-Australie, pour procéder s'il le souhaite à un remplacement de dernière minute.