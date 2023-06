Les chaînes de télévision se heurtaient depuis plusieurs mois aux exigences financières de l'instance européenne de football, mais un accord a été trouvé avec la Fifa pour la diffusion de la Coupe du Monde féminine qui débute le 23 août prochain.

"On ne nous a pas tordu le bras", a assuré jeudi 15 juin sur franceinfo, Laurent-Eric Le Lay, directeur des Sports de France Télévisions, alors qu'un accord a été trouvé avec la Fifa pour la diffusion de la Coupe du Monde féminine qui débute le 23 août prochain. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'était engagée à trouver une solution rapidement.

Depuis plusieurs mois, les chaînes de télévision se heurtaient aux exigences financières de l'instance européenne de football : "Il a fallu beaucoup de temps, parce qu'il a fallu trouver les arguments pour rapprocher la position de la Fifa et celle des diffuseurs français et européens avec lesquels il y avait un grand conflit", a-t-il expliqué.

Des négociations à l'échelle européenne

La presse évoque un accord autour de 10 millions d'euros : "C'est moins que ça, même si je ne donnerai pas le chiffre pour des raisons de confidentialité", a-t-il déclaré. "La Fifa a souhaité beaucoup plus d'argent que ce que pouvait mettre sur la table les diffuseurs", dit-il. Les négociations ont pu s'effectuer à l'échelle européenne via l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion qui rassemble les chaînes publiques. "Je pense qu'on a eu un pouvoir de conviction beaucoup plus important vis-à-vis de la FIFA, parce qu'on a réglé le problème en un accord dans cinq grands pays européens de football", explique-t-il. Les pays concernés par cet accord sont l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la France.

France Télévisions ne souhaitait pas répondre aux exigences financières de la Fifa pour plusieurs raisons. D'abord, la compétition est "à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande et en Australie, avec des matches qui ont lieu le matin (heure française) et pas en prime time. Le matin, on réunit traditionnellement beaucoup moins d'audience", a-t-il argumenté.

Le partenariat avec M6 a permis de réduire l'addition



Par ailleurs, la Coupe du monde débutera à la fin du mois d'août, "une période totalement inédite" où "la consommation télé est basse", "donc "la capacité d'aller générer des recettes publicitaires est beaucoup plus faible", a-t-il expliqué. Le partenariat avec la chaîne privé M6 permet de réduire l'addition : "Il fallait trouver une solution budgétaire pour France Télévisions, c'est aussi pour ça qu'on a fait un partenariat avec M6 pour diviser la note", explique-t-il.

Laurent-Eric Le Lay assure que ce partenariat s'inscrit dans la durée afin d'écrire l'histoire du football féminin en France : "On s'est engagé pour les quatre prochaines saisons également avec M6, à diffuser les matches de l'équipe française féminine de football. Cette volonté de France Télévisions est très importante parce qu'on veut diffuser ces matches en prime time sur France 2 ou sur France 3", a-t-il indiqué.