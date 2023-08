Direct Coupe du monde féminine de football : la France revient au score face au Panama grâce à une tête de Maëlle Lakrar (1-1)

Les Bleues, qui ont fait le plus dur en battant le Brésil samedi, font face à une équipe du Panama déjà éliminée de la Coupe du monde féminine de football, à midi, mercredi 2 août à Sydney (Australie). Les joueuses d'Hervé Renard se sont fait surprendre dès l'entame du match, avec un but de Marta Cox sur coup franc. Après plusieurs offensives imprécises, l'équipe de France a fini par trouver la faille : une tête puissante Maëlle Lakrar a été déviée dans les filets par une défenseuse adverse (1-1). Suivez le match dans notre direct.

Un effectif largement remanié. On compte cinq changements parmi les titulaires par rapport à l'équipe qui avait débuté contre le Brésil. Wendie Renard, qui avait failli rater cette dernière rencontre du fait d'une blessure, est préservée et remplacée par Elisa De Almeida, tandis que l'autre vétérane du groupe, Eugénie Le Sommer, laisse sa place à Vicki Becho, 19 ans, autrice d'une entrée enthousiasmante samedi. Menacées d'une suspension en huitièmes si elles prennent un carton jaune, Sandie Toletti, Kenza Dali et Sakina Karchaoui sont aussi mises à l'abri au profit de Léa Le Garrec, Clara Matéo et Estelle Cascarino.

La qualification presque assurée, la première place à confirmer. Les Bleues ne seront éliminées que si elles perdent contre le Panama, tandis que le Brésil fait match nul contre la Jamaïque, ou l'emporte par un score moins large. Un scénario peu probable. En revanche, la France n'est pas à l'abri de perdre la première place du groupe si elle ne l'emporte pas avec plusieurs buts d'écart. Cependant, terminer en tête les mettrait probablement sur le chemin de l'Allemagne, une perspective pas forcément plus réjouissante que d'affronter la Colombie. L'identité de leur adversaire sera connue jeudi à la mi-journée.

Un adversaire novice. Le Panama dispute sa première Coupe du monde et, sur les premières rencontres, la marche s'est avérée un peu haute : les Panaméennes ont été largement battues par le Brésil (4-0), puis ont offert à la Jamaïque sa première victoire dans un Mondial (1-0). Elles n'ont pas encore marqué dans la compétition.