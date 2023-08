Coupe du monde de football : les scénarios pour que l'équipe de France se qualifie pour les huitièmes de finale

Vainqueure du Brésil, l'équipe de France a pris la première place du groupe F, samedi. Elle doit désormais valider sa qualification en huitièmes de finale à l'issue de sa dernière rencontre contre le Panama, mercredi.

Avec un match nul contre la Jamaïque (0-0) et une victoire contre le Brésil (2-1), les Bleues de Hervé Renard ont pris la tête du groupe F, samedi 29 juillet. L'équipe de France compte quatre points et une différence de buts de +1, soit le même bilan que les Reggae Girlz, avant la dernière journée qui opposera, mercredi 2 août, la France au Panama et le Brésil à la Jamaïque (12 heures en direct sur France 2 et france.tv).

Selon le règlement de ce Mondial fourni par la FIFA, c'est le nombre total de buts marqués qui départagent deux équipes à égalité avec le même "goal average". Raison pour laquelle la Jamaïque, qui a inscrit un but de moins que les Tricolores jusqu'ici, ne pointe qu'en deuxième position. Derrière le Brésil est à trois points, tandis que le Panama est d'ores et déjà éliminé.

Concrètement, les partenaires de Wendie Renard ont de bonnes chances de voir les huitièmes de finale. Un match nul suffira contre les Panaméennes. En revanche, une défaite couplée à un nul entre Brésil et Jamaïque condamnerait les Bleues. Les filles d'Hervé Renard seraient également éliminées en cas de défaite face au Panama, et de victoire brésilienne avec au moins un but de la Jamaïque et un écart final supérieur à celui de l'autre match.

Pour départager les prétendants, les critères sont nombreux et peuvent aller jusqu'au calcul du nombre de cartons, voire au tirage au sort si la France et la Jamaïque sont dans la même situation au fair-play. Franceinfo: sport vous résume tous les scénarios possibles.

La France se qualifie à la première place si...

La France s'impose contre le Panama et...

- la Jamaïque ne gagne pas contre le Brésil

- la Jamaïque gagne contre le Brésil mais reste derrière les Bleues à la différence de buts

- la Jamaïque gagne contre le Brésil, termine avec la même différence de buts que les Bleues mais avec moins de buts marqués en poules

- la Jamaïque gagne contre le Brésil, termine avec la même différence de buts et le même nombre de buts marqués en poules que les Bleues mais reste derrière au classement du fair-play

La France fait match nul contre le Panama et...

- la Jamaïque fait match nul contre le Brésil mais termine avec moins de buts marqués que les Bleues en poules

- la Jamaïque fait match nul contre le Brésil, termine avec autant de buts marqués que les Bleues en poules mais termine derrière au classement du fair-play

La France se qualifie à la deuxième place si...

La France s'impose contre le Panama et...

- la Jamaïque gagne contre le Brésil et passe devant les Bleues à la différence de buts

- la Jamaïque gagne contre le Brésil, termine avec la même différence de buts que les Bleues mais passe devant au nombre de buts marqués en poules

- la Jamaïque gagne contre le Brésil, termine avec la même différence de buts et le même nombre de buts marqués en poules que les Bleues mais passe devant au classement du fair-play

La France fait match nul contre le Panama et...

- il y a un vainqueur dans le match entre la Jamaïque et le Brésil

- la Jamaïque fait match nul contre le Brésil mais termine avec plus de buts marqués que les Bleues en poules

- la Jamaïque fait match nul contre le Brésil, termine avec autant de buts marqués que les Bleues en poules mais passe devant au classement du fair-play

La France perd contre le Panama et...

- la Jamaïque l'emporte contre le Brésil

- le Brésil l'emporte contre la Jamaïque mais cette dernière reste derrière les Bleues à la différence de buts

- le Brésil l'emporte contre la Jamaïque, cette dernière termine avec la même différence de buts que les Bleues mais reste derrière au nombre de buts marqués en poules

- le Brésil l'emporte contre la Jamaïque, cette dernière termine avec la même différence de buts et autant de buts marqués que les Bleues en poules, mais reste derrière au classement du fair-play