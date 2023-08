Coupe du monde de football : les Bleues défieront les Marocaines en huitièmes de finale

Grâce à leur succès contre la Colombie (1-0), jeudi, les Marocaines ont arraché la deuxième place du groupe H et se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Elles affronteront l'équipe de France, première de la poule F, mardi.

Un exploit. Pour leur première Coupe du monde, les Marocaines ont rejoint l'équipe de France en huitièmes de finale, jeudi 3 août. Après leur victoire contre la Colombie (1-0), jeudi 3 août, les Lionnes de l'Atlas ont pris la deuxième place du groupe H derrière leur victime du jour, laissant ainsi sur le carreau l'Allemagne, incapable de battre la Corée du Sud (1-1). France-Maroc, un match choc qui se déroulera mardi 8 août, à 13 heures au Hindmarsh Stadium d'Adélaïde.

Les Bleues partent favorites alors que l'unique affrontement entre les deux équipes, disputé en 2008, s'est soldé sur une large défaite de la sélection africaine (6-0). Malgré leur 5e rang à la Fifa, les Françaises ne devront cependant pas prendre de trop haut la 72e sélection mondiale. A domicile, le Maroc s'est hissé en finale de la dernière Coupe d'Afrique, l'an passé, et est parvenu à se ressaisir dans ce Mondial après une correction infligée par l'Allemagne en ouverture (6-0) pour finalement glaner six points, avec de courts mais importants succès sur la Corée du Sud et donc la Colombie sur le même score (1-0) grâce à un but de la joueuse de Guingamp Anissa Lahmari.

A l'occasion de ce premier tour à élimination directe, de nombreuses joueuses tricolores retrouveront par ailleurs une vieille connaissance puisque le sélectionneur des Lionnes de l'Atlas n'est autre que le Français Reynald Pedros, passé par la section féminine de l'Olympique Lyonnais entre 2017 et 2019. Aux filles de Hervé Renard d'assumer leur statut pour rallier un quatrième quart de finale de Coupe du monde consécutif.