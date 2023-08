Coupe du monde de football : la Colombie bat la Jamaïque et rejoint l'Angleterre en quarts de finale

La sélection sud-américaine s'est imposée 1-0 en huitièmes de finale, mardi à Melbourne (Australie)

Pour la première fois de son histoire, la Colombie est en quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Las Cafeteras ont dominé la Jamaïque (1-0), mardi 8 août à Melbourne, dans un duel d'outsiders. L'attaquante colombienne Catalina Usme a inscrit le seul but d'une rencontre longtemps fermée et âpre. Les Colombiennes retrouveront le champion d'Europe en titre, l'Angleterre, qui s'est qualifiée par un trou de souris lundi, en quarts de finale.

Entre des Colombiennes, bourreau notamment de l'Allemagne en phase de groupes, et les Jamaïcaines, si solides en début de compétition, le match n'a pas toujours été le plus plaisant de la compétition. Contacts rudes, erreurs techniques… Il a fallu près de 50 minutes avant de voir le jeu se débrider un peu. Sur une grossière erreur de marquage, Deneisha Blackwood a laissé dans son dos Catalina Usme dans la surface de réparation pour l'ouverture du score imparable à la 51e minute. Les Reggae Gurlz n'avaient jusque là pas encaissé le moindre but de la compétition et quittent donc le Mondial sur une seule boulette.

Les joueuses de Lorne Donaldson ont poussé, passant tout près de l'égalisation quelques minutes plus tard sans une intervention in extremis de la défense colombienne suite à un cafouillage (54e). Insuffisant toutefois pour renverser la situation, d'autant que Leicy Santos aurait pu tuer tout suspense si le poteau n'avait repoussé sa tête en fin de rencontre (86e). Solides, appliquées, les Colombiennes ont tenu bon. Elles auront leur mot à dire samedi à Brisbane contre des Anglaises qui ont fait preuve d'une grande fébrilité lundi pour se défaire du Nigéria aux tirs au but.