Coupe du monde de football : buteuse face à l'Australie, l'Anglaise Ella Toone a encore surgi à point nommé

Auteure de l'ouverture du score, la milieu offensive a marqué des points en l'absence de sa concurrente directe à son poste, Lauren James, lors de la demi-finale face à l'Australie mercredi (3-1).

La pierre fondatrice de cette demi-finale. En ouvrant le score face à l'Australie, l'Anglaise Ella Toone a idéalement lancé les siennes, mercredi 16 août, en vue d'une qualification historique pour la finale de la Coupe du monde, finalement acquise en fin de partie (3-1), en dépit de l'incroyable égalisation de Sam Kerr. Un destin heureux pour celle qui avait perdu sa place de titulaire au fil de la compétition.

Avec les nombreuses absences sur le front de l'attaque des Lionesses, Sarina Wiegman avait été contrainte de bricoler face aux problèmes de finition de son équipe. Dans le onze sans véritablement peser lors des poussives victoires en poules contre Haïti (1-0) et le Danemark (1-0), la milieu de Manchester United avait ensuite perdu sa place au profit de Lauren James, intronisée unique soutien offensif du nouveau 3-5-2 anglais.

Plus qu'une "supersub"

La joueuse de Chelsea ayant réalisé une performance exceptionnelle contre la Chine (deux buts, trois passes décisives), beaucoup imaginaient Ella Toone devoir se contenter de bouts de matchs dans un rôle de joker de luxe. C'était sans compter sur la suspension pour deux rencontres de sa concurrente, après son carton rouge pour avoir sciemment marché sur la Nigériane Michelle Alozie lors du huitième de finale tendu (0-0, 4-2 t.a.b)

De retour dans le onze face à la Colombie en quarts de finale, Ella Toone a de nouveau fait parler la poudre, en reprenant un centre en retrait d'Alessia Russo - adressé à une Lauren Hemp trop courte - pour catapulter le cuir dans la lucarne de Mackenzie Arnold. "Le ballon m'est tombé parfaitement dessus et je me suis dit : 'Pourquoi ne pas le claquer ?'. Je n'avais jamais frappé un ballon comme ça de ma vie, et les filles me l'ont rappelé", a-t-elle détaillé après la rencontre à la BBC.

Ella, ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas

De quoi confirmer son statut de joueuse décisive dans les grands matchs. En marquant contre le pays co-organisateur, Ella Toone (17 buts en 37 sélections) est devenue la première Anglaise (hommes et femmes confondus) à faire trembler les filets lors d'un quart, d'une demi-finale et d'une finale d'un tournoi majeur. Elle avait déjà inscrit un pion contre l'Espagne à l'Euro 2022, mais également face à l'Allemagne à Wembley, pour contribuer au premier sacre des Lionesses.

Au milieu d'une saison où elle a eu du mal à digérer ce titre malgré huit passes décisives effectuées, la fan absolue des Red Devils - qui avait malgré tout rejoint le rival de Manchester City entre 2016 et 2018 - était de nouveau sortie de son trou en avril pour donner l'avantage à sa sélection face au Brésil lors de la Finalissima, l'affrontement entre le vainqueur de l'Euro et de la Copa America (1-1, 4-2 t.a.b). Autant de raisons qui devraient donner à Sarina Wiegman des maux de tête d'ici dimanche. Avec le retour de suspension de Lauren James, il semble qu'il n'y ait qu'une place pour deux pour épauler l'attaque des championnes d'Europe face à la Roja.