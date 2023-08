Coupe du monde 2023 : des championnats d'Europe d'athlétisme à la finale du Mondial, Salma Paralluelo se mue en joker de luxe pour l'Espagne

Buteuse contre la Suède en demi-finales mardi, la Barcelonaise est l'une des révélations de la compétition, après avoir brillé en athlétisme dans ses plus jeunes années.

Son ascension dans le football est aussi rapide que ses courses sur 400 mètres. A 19 ans, et seulement un an après avoir définitivement choisi le ballon rond aux dépens de l'athlétisme, Salma Paralluelo est devenue la buteuse providentielle de la Roja. La joueuse du FC Barcelone a inscrit le but de la victoire pour les Espagnoles face aux Pays-Bas en quarts de finale, avant de contribuer à la qualification de sa sélection en finale, avec une nouvelle réalisation contre la Suède, mardi 15 août.

Sa sortie du banc, en remplacement d'Alexia Putellas, double Ballon d'Or, a tout changé pour l'Espagne. Dominée par la Suède en début de seconde période, la Roja a repris l'ascendant progressivement à partir de l'heure de jeu. Un changement de physionomie qui coïncide avec l'entrée de Salma Paralluelo en pointe de l'attaque (57e) qui a apporté une présence physique supplémentaire avant d'ouvrir le score.

Une participation aux championnats d'Europe d'athlétisme à 15 ans

Révélation de cette Coupe du monde, Salma Paralluelo fait parler sa force athlétique, alors qu'il y a un an, ses week-ends se partageaient encore entre le 400 mètres sur la piste d'athlétisme le samedi, et ses matchs de football le dimanche. Alors qu'elle jouait encore à Villarreal, elle est repérée par le Barça à l'été 2022, qui lui demande de faire un choix entre ses deux passions. Le football l'emportera, mais ses médailles en athlétisme resteront, avec notamment une breloque en bronze aux championnats d'Espagne en 2019, à seulement 15 ans.

De quoi lui ouvrir les portes des championnats d'Europe la même année, alors qu'elle jouait en parallèle en deuxième division de football, avec Saragosse. "L'athlétisme m'a apporté beaucoup de valeurs. C'est très différent du foot, il y a beaucoup d'entraînements et de sacrifices et tout dépend de toi. Ça a été très difficile de l'abandonner, j'ai passé des semaines difficiles. Mais la vie est faite de décisions, et j'ai pris celle-là", expliquait-elle au journal Marca au début de la Coupe du monde.

Gagner une Coupe du monde, elle connaît déjà

En mai 2022, la jeune footballeuse est sélectionnée pour la première fois avec la Roja, à la surprise générale. "Elle n'a pas seulement de la vitesse de déplacement, mais aussi de la vitesse pour le football, parce qu'elle a de la qualité. Elle est gauchère, elle peut jouer sur l'aile gauche, elle peut jouer vers l'avant, avec une autre joueuse à ses côtés, et cette polyvalence est importante pour nous", justifiait alors Jorge Vilda, le sélectionneur, dans une interview au journal La Vanguardia.

Un an plus tard, avec une Ligue des champions et un championnat espagnol ajoutés à son palmarès et qui peuvent désormais rejoindre ses médailles d'athlétisme dans son armoire à trophées, Salma Paralluelo découvre la Coupe du monde avec efficacité. Après avoir contribué à la qualification de la Roja en finale, elle espère connaître le même dénouement qu'aux Mondiaux U17 et U20, qu'elle a remportés avec les jeunes espagnoles.