Affaire du baiser forcé : l'ex-patron du foot espagnol Luis Rubiales sera jugé en février 2025

L'ex-homme fort du football espagnol Luis Rubiales sera jugé du 3 au 19 février 2025 par un tribunal de la région de Madrid, a annoncé la justice, lundi 17 juin, près d'un an après qu'il a embrassé de force sur la bouche la joueuse de l'équipe d'Espagne Jenni Hermoso. L'ancien président de la Fédération espagnole de football est officiellement renvoyé pour des délits d'"agression sexuelle" et de "coercition".

Le parquet a déjà prévenu qu'il réclamerait deux ans et demi de prison à l'encontre de Luis Rubiales : un an pour agression sexuelle et un an et demi pour les pressions exercées sur la joueuse pour qu'elle affirme que le baiser était consenti.

Deux autres ex-responsables de la Fédération, ainsi que l'ancien sélectionneur de la "Roja" féminine, Jorge Vilda, accusés d'avoir exercé des pressions sur la joueuse pour la convaincre d'appuyer la version de Luis Rubiales, seront jugés avec lui. Le parquet a demandé un an et demi de prison contre Jorge Vilda, mais aussi contre Rubén Rivera, ancien directeur marketing de la Fédération, et Albert Luque, directeur sportif de l'équipe masculine.