Eliminatoires de la Coupe du monde 2022 : après la défaite de la Finlande, la France à une victoire de la qualification pour le Mondial

Sans jouer, l’équipe de France a peut-être fait un pas de plus vers la qualification à la Coupe du monde 2022. La défaite de la Finlande sur sa pelouse contre l’Ukraine (1-2) samedi 9 octobre fait en tout cas les affaires des Bleus. Grâce à ce résultat, une victoire française contre le Kazakhstan le 13 novembre prochain sera synonyme de qualification pour le Qatar.

Greece, Republic of Ireland, Scotland, Sweden and Ukraine secure crucial #WCQ victories ✔️ pic.twitter.com/fCT2v0dF4k — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 9, 2021

Dans ce cas de figure, la France atteindrait un total de 15 points dans le groupe D. La Finlande (5 points) et l’Ukraine (8 points), qui doivent encore respectivement jouer trois et deux matchs, ne peuvent plus viser mieux que 14 points. La Bosnie-Herzégovine (6 points et un match en moins) peut encore monter jusqu’à 15 unités, mais les Bleus bénéficient ici de la différence particulière (1-0, 1-1). Avec trois pions au compteur, le Kazakhstan n’est plus dans la course.

Deux nouveaux matchs mardi

Les qualifications se poursuivent mardi 12 octobre, sans la France, qui sera tout juste revenue du Final Four de Ligue des nations. Le Kazakhstan accueille la Finlande, et l’Ukraine reçoit la Bosnie-Herzégovine.