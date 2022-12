DIRECT. Pays-Bas-Etats-Unis : la Team USA frappe fort d'entrée... Suivez le premier huitième de finale de la Coupe du monde 2022

Les Néerlandais, décevants depuis le début de la compétition, passent le test américain pour une place en quarts de finale, samedi à Doha.

Le rêve américain mettra-t-il fin à l'aventure néerlandaise ? La sélection entraînée par Louis van Gaal, triple finaliste malheureuse de la Coupe du monde (1974, 1978 et 2010), devra se méfier de son adversaire en huitièmes de finale, samedi 3 décembre à Doha. Elle sera surtout dans l'obligation d'élever son niveau après trois matchs de poules peu convaincants sur le plan du jeu. Si le jeune Cody Gakpo a brillé en marquant à chaque match (trois buts), le collectif des Oranje a souffert contre le Sénégal (2-0) et l'Equateur (1-1), avant de se montrer brouillon contre une faible équipe du Qatar (2-0).

En face, les Etats-Unis chercheront à créer la sensation et à se qualifier pour un premier quart de finale depuis 2002. Invaincus au Qatar (une victoire décisive contre l'Iran, deux matchs nuls contre l'Angleterre et le pays de Galles), Christian Pulisic et ses coéquipiers sont en pleine progression, quatre ans avant de recevoir la prochaine édition du Mondial, organisée conjointement avec le Canada et le Mexique.