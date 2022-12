DIRECT. Coupe du monde 2022 : regardez la conférence de presse d'Antoine Griezmann à deux jours de France-Pologne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: "On va tout faire pour finir le match avant les tirs au but. Wojciech Szczesny [le gardien de la Pologne] ne nous impressionne pas non plus", explique William Saliba en conférence de presse. Le défenseur des Bleus était interrogé sur le huitième de finale face aux Polonais, dimanche à 16 heures, et le risque d'un match fermé qui pourrait se terminer par une séance de tirs au but.

: William Saliba répond actuellement aux questions des journalistes à Doha. Après lui, ce sera au tour d'Antoine Griezmann. La conférence de presse des deux joueurs des Bleus est à suivre dans notre direct.

: Cinq policiers ont été légèrement blessés et 33 personnes ont été interpellées partout en France cette nuit, a appris franceinfo auprès de la police. Ces arrestations interviennent après des débordements en marge de la qualification en huitièmes de finale du Maroc.







: L'appel aux dons est lancé (composez le ). La Grande tombola est de retour pour venir soutenir les familles touchées directement et indirectement par les maladies rares. Les organisateurs du Téléthon 2022 vous proposent des lots de prestige avec des "œuvres d'art, des objets d'exception ou encore des expériences inédites". Parmi eux, on retrouve un maillot dédicacé par les joueurs de l'équipe de France de football ou encore une demi-journée d'entraînement avec Hugo Lloris.





: Ca vous paraît cher ? C'est plutôt une bonne affaire comparé à une chambre d'hôtel ou un Airbnb à Doha, où les prix peuvent flamber jusqu'à 500 euros la nuit pour une chambre avec toilettes sur le palier. "Quand on y réfléchit, le rapport qualité-prix, ici, c'est pas si mal", nous glisse Chris, un fan malaisien. Bienvenue à la Coupe du monde !









: Chaque logement est composé d'une petite salle de bains avec douche (certaines fuient), un frigo, deux lits et une petite table. Ah, et surtout une clim. Indispensable. On a croisé Salah, un Koweitien... qui a trop chaud : "Pour nous aussi, c'est censé être l'hiver. J'ai vraiment trop chaud. Et dans mon logement, la clim' ne marche pas. Forcément, j'ai du mal à dormir."

: La Coupe du monde, ils la vivront dans un container de 16 mètres carrés, et ils ont payé jusqu'à 150 euros par jour pour ça. Avec Raphaël Godet, on a visité l'un des villages provisoires accueillant des fans du monde entier. Verdict d'un des occupants : "C'est spartiate, mais fonctionnel." Surtout spartiate, quand même. Reportage.







: Commençons par un petit point sur l'actualité :



• Le trafic ferroviaire est très perturbé ce week-end. La SNCF annonce une grève des contrôleurs des TGV et Intercités d'aujourd'hui jusqu'à dimanche : seuls 4 trains sur 10 circuleront.



• L'Assemblée nationale a adopté in extremis hier soir une proposition de loi des Républicains pour lutter contre les violences conjugales. Les oppositions ont retiré leurs amendements pour permettre un feu vert avant minuit. Le texte a été adopté par 41 voix pour et 40 contre.



• Trains annulés, écoles fermées le matin, infrastructures protégées… Une circulaire a été envoyée aux préfets pour leur demander d'anticiper d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver. Le ministre de l'Education nationale confirme qu'il n'y aura "pas d'école le matin" en cas de coupure volontaire d'électricité.



• #Lors d'une conférence de presse commune, Joe Biden et Emmanuel Macron ont affirmé être amis. Ils ont principalement parlé de la guerre en Ukraine. "Nous continuerons de soutenir le peuple ukrainien", ont-ils assuré.



• Coup de tonnerre dans le groupe E. L'Allemagne a été éliminée hier malgré sa victoire face au Costa Rica (4-2). Le Japon et l'Espagne se qualifient pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, on attend notamment le match Corée du Sud - Portugal (à 16 heures) et la rencontre Cameroun - Brésil (à 20 heures).