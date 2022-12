DIRECT. Maroc-Espagne : la Roja contrôle et accélère... Suivez le huitième de finale de la Coupe du monde 2022

Le Maroc dispute le deuxième huitième de finale de Coupe du monde de son histoire, mardi, face à l'Espagne, grande favorite.

Trente-six ans que le Maroc attend cela. La dernière, et seule, fois que les Lions de l'Atlas ont disputé un huitième de finale de Coupe du monde, c'était en 1986 au Mexique, face à l'Allemagne. Trente-six ans plus tard, Achraf Hakimi et ses coéquipiers défient cette fois, mardi 6 décembre, leur voisin espagnol dans un choc indécis, bien que l'Espagne soit favorite sur le papier.

Dans les faits, c'est bien le Maroc qui a terminé premier de son groupe devant les vice-champions du monde croates, et surtout en battant la Belgique. Premier pays africain à passer le premier tour d'un Mondial en 1986, le Maroc arrive donc en pleine confiance pour faire mieux en 2022. Outsiders, les Lions de l'Atlas n'auront de toute façon rien à perdre face à la Roja. L'Espagne, impressionnante lors de son entrée en lice face au Costa Rica (7-0), a ensuite eu plus de mal face à l'Allemagne (1-1) avant de se faire surprendre face au Japon (1-2).

Les hommes de Luis Enrique ont des doutes à chasser à l'heure d'affronter le Maroc. Et un rôle de prétendant au sacre mondial à assumer.