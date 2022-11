DIRECT. Coupe du monde : le Sénégal affronte le Qatar, l'Iran surprend le pays de Galles

Ce qu'il faut savoir

Encore une surprise dans cette Coupe du monde. La journée a débuté par la victoire inattendue, dans les dernières secondes, de l'Iran face au pays de Galles (2-0). L'autre match du groupe B oppose à 20 heures l'Angleterre et les Etats-Unis. Dans le groupe A, le Qatar, battu lors du match d'ouverture, va tenter de se reprendre face au Sénégal (14 heures). A 17 heures, les Pays-Bas affrontent l'Equateur. Suivez notre direct.

Les Iraniens ont chanté leur hymne. Après avoir refusé de le chanter en soutien aux victimes de la répression du régime iranien, lundi contre l'Angleterre, les joueurs iraniens ont cette fois-ci entonné leur hymne national avant le match face au pays de Galles.

Ronaldo entre dans l'histoire. Cristiano Ronaldo est entré jeudi dans l'histoire de la Coupe du monde en marquant lors de cinq éditions différentes. "C'est quelque chose qui me rend très fier, a lancé la star portugaise, c'est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné, on est partis du bon pied. C'est une victoire très importante, on sait que gagner le premier match est crucial."

Neymar blessé, mais optimiste. La star brésilienne Neymar s'est blessée lors de la victoire contre la Serbie (2-0). Sorti en larmes et victime d'une entorse de la cheville droite, l'attaquant voit loin. "Match difficile, mais c’était important de gagner, a écrit le joueur du Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux. Félicitations à l’équipe, premier pas franchi... Il en reste 6". "Nous avons confiance, Neymar rejouera dans cette Coupe du monde", a assuré le sélectionneur brésilien, Tite.