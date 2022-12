DIRECT. Coupe du monde 2022 : suivez la conférence de presse d'Olivier Giroud et de l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: "[De par] la manière dont cette équipe est composée, avec les joueurs qui la composent, il faut accepter des déséquilibres. Il faut tenter de les réduire, mais les accepter, sinon on ne joue pas avec tous ces joueurs offensifs."



C'est l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, Guy Stéphan, qui assure la conférence de presse des Bleus aujourd'hui, avec Olivier Giroud. L'occasion d'aborder la tactique parfois risquée choisie par Didier Deschamps, qu'il décrit comme "serein" dans ses choix.

: L'Espagne affronte le Maroc à 16 heures dans un huitième de finale plus compliqué qu'il n'y parait : en poules, les Lions de l'Atlas ont tenu en échec la Croatie puis battu la Belgique sans prendre de but. On connaît la composition marocaine, sans surprises, et celle de l'Espagne. L'entraîneur-streameur Luis Enrique a préféré Asensio à Morata en pointe et aligne le polyvalent et offensif Llorente comme arrière droit.

: Star du football camerounais, Samuel Eto'o a été filmé en train de frapper un youtubeur après le match Brésil-Corée du Sud. L'ancien joueur "m'a détruit ma caméra et mon microphone, il m'a frappé là [montrant son menton]", a raconté le vidéaste.







(ISSOUF SANOGO / AFP)

: Un peu plus de 14 heures à la montre, on fait le point sur les principaux titres de l'actualité :



• "Ce débat est absurde, le rôle des autorités publiques, ce n'est pas de transmettre la peur", a réagi Emmanuel Macron ce matin à propos du risque de coupures d'électricité cet hiver en France.



• Au moins six civils ont été tués dans un bombardement à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon un responsable nommé par Moscou. Le président ukrainien s'est de son côté rendu ce matin sur le front dans le Donbass, à une quarantaine de kilomètres de Bakhmout. Suivez notre direct.



La compétition continue avec les deux derniers huitièmes de finale. Au programme : le Maroc affronte l'Espagne à 16 heures et le Portugal sera opposé à la Suisse à 20 heures.



• La garde à vue du youtubeur français Norman Thavaud a été prolongée. Une enquête le visant a été ouverte par le parquet de Paris pour des accusations de corruption de mineurs et de viols.



: Dernière journée des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Deux affiches sont au programme : Maroc-Espagne à 16 heures et Portugal-Suisse à 20 heures. Les deux équipes de la péninsule ibérique seront favorites. L'Espagne devra cependant se méfier du Maroc, arrivé en tête de son groupe en phase de poules.







(JAVIER SORIANO / AFP)

: Notre journaliste Raphaël Godet a vécu un soir de match de Coupe du monde chez des Qatariens. L'occasion de parler de football... Mais aussi des polémiques dans lesquelles leur pays est ensablé jusqu'au cou depuis plusieurs mois.







(RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)



: Il est midi, c'est donc l'heure d'un nouveau point sur l'actualité de la journée :



Le Parlement européen et les Etats membres de l'UE ont trouvé un accord mardi pour interdire l'importation dans l'Union européenne de plusieurs produits, comme le cacao, le café ou le soja, lorsqu'ils contribuent à la déforestation.



• "Ce débat est absurde, le rôle des autorités publiques, ce n'est pas de transmettre la peur", a réagi Emmanuel Macron ce mardi matin à propos des risques de coupures d'électricité cet hiver en France évoqués ces derniers jours par les opérateurs ou le gouvernement.



• La garde à vue de Norman Thavaud a été prolongée mardi matin. Le youtubeur est visé par des accusations de corruption de mineurs et de viols. L'enquête, ouverte en janvier, concerne six plaignantes, a appris ce matin franceinfo auprès du parquet de Paris. Selon nos informations, cinq étaient mineures au moment des faits.



• Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu à Sloviansk, dans le Donbass ukrainien, à une quarantaine de kilomètres de Bakhmout, principal champ de bataille de la région, a indiqué la présidence sur les réseaux sociaux.



La compétition continue aujourd'hui du côté du Qatar avec les deux derniers huitièmes de finale. Au programme : le Maroc affronte l'Espagne à 16 heures et le Portugal sera opposé à la Suisse à 20 heures.

: Mais que peut bien raconter le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique sur Twitch ? Depuis le début de la compétition au Qatar, le coach espagnol est en effet présent tous les soirs sur la plateforme de streaming et on vous explique pourquoi dans cet article de Louis Boy, l'un de nos meilleurs spécialistes foot à la rédaction.







(LUISENRIQUE21 / TWITCH)



: Il est 9 heures et voici un nouveau point sur l'actualité de la journée :



Le Parlement européen et les Etats membres de l'UE ont trouvé un accord mardi pour interdire l'importation dans l'Union européenne de plusieurs produits, comme le cacao, le café ou le soja, lorsqu'ils contribuent à la déforestation.



• Mise en cause dans l'affaire du Levothyrox, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé, lundi soir, sa mise en examen pour "tromperie".



• Le youtubeur français Norman Thavaud a été placé hier en garde à vue pour des accusations de corruption de mineurs et de viols. L'enquête, ouverte en janvier, concerne six plaignantes, a appris ce matin franceinfo auprès du parquet de Paris. Selon nos informations, cinq étaient mineures au moment des faits.



• "ll y a aura un soutien de l'Etat, mais j'en appelle à la responsabilité de chacun, y compris la région [Ile-de-France], car je ne souhaite pas de hausse significative", a affirmé Clément Beaune, le ministre délégué aux Transports sur RTL à propos de la possible hausse du pass Navigo en 2023.



La compétition continue aujourd'hui du côté du Qatar avec les deux derniers huitièmes de finale. Au programme : le Maroc affronte l'Espagne à 16 heures et le Portugal sera opposé à la Suisse à 20 heures.

: Au fait, à quoi ça ressemble une soirée foot avec des Qatariens, et rien qu'avec des Qatariens ? L'un d'eux a accepté de m'inviter chez lui pour regarder un match. Nous étions une dizaine, que des hommes. On a parlé de ballon évidemment, mais aussi de l'image de leur pays. Mon reportage est ici.



(RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)

: La compétition continue aujourd'hui du côté du Qatar avec les deux derniers huitièmes de finale. Au programme : le Maroc affronte l'Espagne à 16 heures et le Portugal sera opposé à la Suisse à 20 heures. Les premiers quarts de finale auront lieu vendredi avec deux rencontres au sommet : Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine.

: Il est 6 heures et voici donc notre premier point sur l'actualité de la journée :



• Mise en cause dans l'affaire du Levothyrox, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé, lundi soir, sa mise en examen pour "tromperie".



• La contestation contre la réforme des retraites pourrait prendre une nouvelle dimension. Les principaux syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, l'Unsa, Solidaires ou encore FSU) ont en effet prévenu lundi soir qu'ils décideraient d'une "première date de mobilisation unitaire avec grèves et manifestations en janvier, si le gouvernement demeurait arc-bouté sur son projet de réforme des retraites".



• L'Ukraine a subi une nouvelle attaque de missiles russes hier, entraînant de nouvelles coupures de courant et d'eau dans un pays déjà en crise énergétique.





• Après les qualifications du Brésil et de la Croatie hier, les deux derniers 8es de finale de la Coupe du monde se déroulent aujourd'hui : Maroc-Espagne (16 heures) et Portugal-Suisse (20 heures).