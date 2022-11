DIRECT. Coupe du monde 2022 : le Brésil de Neymar et le Portugal de Ronaldo font leur entrée en lice, Suisse-Cameroun en ouverture

Ce qu'il faut savoir

L'un a le vent en poupe et l'étiquette de favori, l'autre est sans employeur et a souffert pour emmener son pays au Qatar. Neymar et Ronaldo font leur entrée dans la compétition jeudi 24 novembre. Le Brésil affronte la Serbie à 20 heures dans le groupe G et le Portugal débute face au Ghana dans le groupe H. Deux autres rencontres ont lieu : Suisse-Cameroun à 11 heures (groupe G) et Uruguay-Corée du Sud à 14 heures (groupe H). Suivez notre direct.

Des critiques contre le Qatar "excessives", selon Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a jugé mercredi sur RTL que les critiques contre le Qatar étaient "excessives". "Je crois qu'il y a eu une campagne qui a été excessive à mon avis, mais vous savez, on aime bien en France être un peu excessifs sur beaucoup de dossiers", a-t-il déclaré.

Gavi devient le 3e plus jeune buteur de l'histoire du Mondial. Buteur lors du large succès de l'Espagne contre le Costa Rica (7-0), Gavi est devenu mercredi, à 18 ans, 3 mois et 18 jours, le troisième plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du monde, derrière Pelé et le Mexicain Manuel Rosas.

Une ministre belge porte le brassard "One Love" au côté de Gianni Infantino. La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a porté en tribune le brassard "One Love", qui avait été refusé à la Belgique et à d'autres sélections européennes, lors de la victoire des Diables Rouges face au Canada mercredi au Qatar. Elle était assise en tribune au côté, notamment, du président de la Fifa, Gianni Infantino.