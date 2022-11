DIRECT. Coupe du monde 2022 : Croatie-Maroc pour débuter, l'Allemagne et l'Espagne font leur entrée dans la compétition

#MAYOTTE "On est en train de réduire [la situation à Mayotte] à des violences urbaines, à des attaques entre bandes. Mais c'est du terrorisme, estime Ambdilwahédou Soumaïla, maire (LR) de Mamoudzou. Quand on brûle une mairie, quand on brûle une intercommunalité, quand on s'attaque à la Protection judiciaire pour la jeunesse, on veut déstabiliser Mayotte."

(FRANCEINFO)