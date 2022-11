DIRECT. Coupe du monde 2022 : Angleterre, Pays-Bas, Iran, Etats-Unis... l'heure du verdict pour les qualifications en huitièmes de finale dans les groupes A et B

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

Risque-t-on des coupures d'électricité cet hiver ? Alors que les températures s'apprêtent à descendre, franceinfo dévoile aujourd'hui sa "météo de l'énergie" pour suivre l'état du réseau électrique en France.



• Comme en France, les prix de l'énergie s'envolent chez nos voisins belges. De nombreux habitants du plat pays se retrouvent à payer des factures "délirantes". On vous raconte ça dans cet article.



La Russie vise les infrastructures électriques ukrainiennes, rendant les nuits de plus en plus sombres dans de nombreuses zones urbaines. Visualisez en images comment les coupures d'électricité plongent le pays dans le noir.



• L'Iran affronte aujourd'hui les Etats-Unis au Qatar. On vous explique pourquoi il s'agit du match le plus politique de la compétition.



: L'Italien qui a traversé la pelouse vêtu d'un t-shirt de soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes hier lors de Portugal-Uruguay a été libéré après une brève détention, selon les autorités italiennes. L'activiste Mario Ferri, surnommé "Le Faucon" et habitué de ce type d'intrusion, a estimé sur Instagram qu' "enfreindre les règles pour une bonne cause n'est jamais un crime".



: Mais pourquoi les compositions des Bleus fuitent-elles presque systématiquement avant les matchs ? L'un des envoyés spéciaux de franceinfo sport au Qatar, Denis Ménétrier, vous raconte les petites combines des journalistes pour craquer les huis clos.









: Il est déjà 14 heures, l'heure de faire un petit point sur les titres :



• "La concertation continue", a assuré Olivier Véran, à la sortie du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a démenti les informations ayant circulé ce matin sur la possibilité d'un texte présenté aux Français "autour du 15 décembre".



Les villes de Pékin et Shanghai restent sous forte présence policière aujourd'hui pour empêcher de nouveaux rassemblements, après les manifestations historiques du week-end contre les restrictions liées au Covid-19.



• Le président de la République va effectuer, jusqu'à vendredi, sa première visite d'Etat aux Etats-Unis depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Il sera notamment question d'Ukraine et de protectionnisme.



• L'heure du verdict a sonné pour les qualifications en huitièmes de finales dans les groupes A et B. Aujourd'hui, la journée est marquée notamment par le match entre l'Iran et les Etats-Unis, et les rencontres Sénégal-Equateur et Pays de Galles-Angleterre.

: A midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



Les députés ont rejeté hier la motion de censure de La France insoumise. Le projet de budget de la Sécu est donc adopté en nouvelle lecture. La Première ministre Elisabeth Borne avait dégainé vendredi soir le 49.3 pour la sixième fois à l'Assemblée.



: Depuis 2019, le Néerlandais Daley Blind joue au plus haut niveau avec une pathologie cardiaque. Le défenseur central vit et joue avec un défibrillateur sous-cutané. Comme Eriksen, joueur danois victime d'un malaise cardiaque sur la pelouse lors de l'Euro 2021, également présent au Qatar avec sa sélection.







: "On sera un peu plus à l'extérieur avec cette ferveur tunisienne."



Le sélectionneur de l'équipe de France annonce en conférence de presse des changements à venir, lors du dernier match des Bleus lors de la phase de groupes, qui aura lieu demain contre la Tunisie. "La situation me permet d'être dans la gestion, donc il y aura des changements."

: Il est "un grand frère", comme le décrivent ses coéquipiers. Comme en 2018, Steve Mandanda devrait débuter le troisième match de la phase de groupes de la Coupe du monde, contre la Tunisie. Une récompense pour le gardien, qui représente une forme de sagesse au sein de l'équipe de France.





: A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



L'Assemblée poursuit aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi anti-squats, qui pourrait être adoptée avec les voix LR et RN. L'initiateur du texte, le macroniste Guillaume Kasbarian, a insisté à l'ouverture des débats hier sur les "petits propriétaires qui ne roulent pas sur l'or" et se retrouvent "victimes de squats".



: Duel fratricide ce soir au Qatar : l'Angleterre affronte le pays de Galles pour un match décisif pour la qualification en huitième de finale de Coupe du monde. Une affiche inédite qui réveille une rivalité ancestrale entre voisins britanniques. Reportage dans le village gallois de Wrexham.







: Bonjour @Llili. De notre côté, nous avons plutôt opté pour la version qatarienne du gentilé. Les deux sont utilisés en français, mais les institutions françaises ont fait le choix de "qatarien". Contacté par franceinfo sur l'origine de "qatari", le service du dictionnaire de l'Académie française a répondu : "C'est tout simplement le gentilé anglais."





: Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées à la Coupe du monde 1998 en France. Cela avait donné une belle photo des 22 acteurs mélangés. La rencontre d'aujourd'hui pourrait donner d'autres images fortes, mais elle pourrait, en cas de succès iranien, aussi être instrumentalisée par les autorités iraniennes.







: "Ce serait quand même une image très, très forte. Imaginons un instant des joueurs des Etats-Unis qui soutiennent, par exemple, Mahsa Amini et le mouvement en Iran, et pas les joueurs de la sélection iranienne."



Lors du premier match contre l'Angleterre, les joueurs iraniens n'avaient pas chanté l'hymne national avant de timidement l'entonner lors de la deuxième rencontre, face au pays de Galles. Ils voulaient dénoncer la situation dans leur pays, qui s'est embrasée après la mort de la jeune Kurde Mahsa Amini.

: Au-delà de l'enjeu sportif et d'une possible qualification pour les huitièmes de finale des Américains ou des Iraniens, le match Iran-Etats-Unis (à 20 heures) se joue à un moment où les tensions entre les deux pays culminent. Voici comment cette rencontre symbolique est devenue hautement politique.









: "La fièvre du jeu", s'inquiète Le Parisien / Aujourd'hui en France au sujet des paris en ligne en plein Mondial de foot. "200 millions d'euros ont été joués depuis le début de la compétition, rien que dans notre pays. Et c'est loin d'être terminé", précise le quotidien.





: Commençons sans plus tarder avec un point sur l'actualité :



l'Assemblée a entamé hier soir l'examen d'une proposition de loi anti-squats, qui pourrait être adoptée avec les voix LR et RN. L'initiateur du texte, le macroniste Guillaume Kasbarian, a insisté à l'ouverture des débats sur les "petits propriétaires qui ne roulent pas sur l'or" et se retrouvent "victimes de squats".



• La centrale à charbon de Saint-Avold, en Moselle, a redémarré hier. Le risque de connaître des coupures d'électricité est présent, surtout au mois de janvier, selon RTE. "Il y a ce point de tension qui vient légitimer la remise en fonctionnement", estime auprès de franceinfo Patrice Geoffron, professeur de Sciences économiques à l'Université Paris Dauphine



• Le Brésil et le Portugal rejoignent la France en huitièmes de finale. Aujourd'hui, la journée est marquée notamment par le match entre l'Iran et les Etats-Unis, et la rencontre pays de Galles - Angleterre.