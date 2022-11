DIRECT. Coupe du monde 2022 : suivez la première conférence de presse des Bleus depuis leur arrivée au Qatar

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: "On n'est pas en sécurité, on n'a pas le droit de s'exprimer ici." À la tombée de la nuit, caché dans une voiture, dans la zone industrielle de Doha, Peter, ouvrier de 23 ans, accepte de témoigner, à trois jours du début de la Coupe du monde de football, malgré le risque d'arrestation. "Si tu essaies de lutter ou que tu parles de tes conditions de vie, la police peut débarquer en cinq minutes. Et s'ils attrapent, ils te déportent", dénonce-t-il à franceinfo.







: "ça pourrait être ma dernière compétition mais je n'ai pas envie d'annoncer quoi que ce soit avant cette compétition. Ma motivation de rester plus haut niveau est intacte", assure Olivier Giroud.

: "J'aime bien les buts acrobatiques, c'est une période un peu faste pour moi, je me sens très bien physiquement dans mon jeu", affirme l'attaquant, âgé de 36 ans. "C'est particulier une Coupe du monde comme ça en pleine saison, en hiver, mais on est tous logés à la même enseigne. Il y a moins de prépa mais c'est comme si l'on continuait dans la foulée de notre championnat", ajoute-t-il.

: "On a découvert le bel hôtel, on a de très belles installations, tout est mis en œuvre pour que l'on se concentre sur le terrain", assure Olivier Giroud. "On a reçu un super accueil dans le hall de l'hôtel", poursuit l'attaquant français.



"Paul [Pogba] va beaucoup nous manquer pendant cette Coupe du monde mais il n'y a pas que lui. On va tout faire pour les rendre fiers de nous", explique le joueur à propos de ses coéquipiers qui n'ont pas pu participer à cette compétition.

: "Les autorités qataries ont voulu faire de moi un exemple."



Malcolm Bidali, agent de sécurité kényan, a eu le malheur de raconter son quotidien fait d'humiliations et de misère sur un blog. Le 4 mai 2021, il a été arrêté et inculpé pour "association avec des puissances étrangères en vue de propagation de désinformation au sein de l'Etat du Qatar", placé à l'isolement pendant un mois avant d'être renvoyé dans son pays.

: "Depuis 2018, on peut se targuer de progrès significatifs. Tout le monde conviendra qu'il est possible de faire beaucoup mieux. C'est le début du chemin."



En contrepoint aux ONG, plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation internationale du travail, mettent en avant les progrès effectués par le Qatar, avec de nombreux changements législatifs ces dernières années. Action reconnue par les ONG plus critiques... qui déplorent en revanche qu'elles ne soient pas appliquées sur le terrain.

: Tout ce travail de contestation a été externalisé de fait aux ONG. A l'image de la chercheuse d'Amnesty International May Romanos : "Je ne dirais pas que nous sommes considérés comme des ennemis par les autorités du Qatar. Ils pensent juste que nous sommes trop exigeants."

: Vous les avez peut-être aperçus, le visage flouté, filmés en caméra cachée dans le récent numéro de "Complément d'enquête" sur les travailleurs migrants du Qatar. Mais la parole de ces derniers demeure extrêmement rare, difficile à recueillir et à hauts risques. Dans cet article écrit avec l'ami Raphaël Godet, nous vous expliquons comment le Qatar a mis au point un système pour museler toute contestation sociale.







: "Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport", déclare le président français Emmanuel Macron, au sujet des critiques sur le coût climatique du Mondial et la situation des droits humains au Qatar. "Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement", affirme le chef de l'Etat depuis Bangkok (Thaïlande), où il se trouve pour le sommet du Forum de coopération Asie-Pacifique.