DIRECT. Coupe du monde 2022 : suivez la cérémonie d'ouverture puis le premier match de la compétition entre le Qatar et l'Equateur à partir de 15h30

: Sur Twitch, nos envoyés au Qatar Raphaël Godet et Pierre Godon évoquent l'article de ce dernier sur le jour de 2010 où le Qatar a décroché l'organisation de cette Coupe du Monde, à la surprise générale et dans une ambiance sulfureuse. L'occasion de le rattraper si vous l'avez raté hier.

: Un des nombreux sujets soulevés par ceux qui critiquent l'attribution de ce Mondial au Qatar est son bilan écologique. Si la climatisation dans les stades a beaucoup retenu l'attention, ce sont les transports qui pèseront le plus dans le bilan carbone, souligne ce graphique de Noé Bauduin. Vous retrouverez le détail dans cet article, ainsi que de très nombreux autres chiffres sur cette Coupe du monde.





: La Coupe du monde qui s'ouvre tout à l'heure est celle de toutes les démesures. Notre journaliste Noé Bauduin s'est penché sur quelques chiffres qui le soulignent, à commencer par le budget estimé de la compétition.







: A quelques heures du lancement de la Coupe du monde, nos deux envoyés spéciaux au Qatar Raphaël Godet et Pierre Godon répondent à vos questions en direct sur la plateforme Twitch pour l'heure à venir. Le débat vient de débuter.

: Rappelons les infos de ce dimanche :



Les Etats présents en Egypte ont trouvé un accord dans lequel les pays développés s'engagent pour la première fois à la création d'un fonds pour compenser les "pertes et dommages" des pays les plus pauvres et vulnérables. Un texte historique, mais insuffisant aux yeux de nombreux participants, faute de nouveaux engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voici ce qu'il faut en retenir.



A quelques heures de l'ouverture de la Coupe du monde la plus controversée et démesurée de l'histoire, le Ballon d'or, Karim Benzema, a annoncé son forfait avec l'équipe de France : l'attaquant des Bleus s'est blessé à la cuisse hier à l'entrainement. Il ne sera pas remplacé dans le groupe, a annoncé Didier Deschamps.



Le milliardaire Elon Musk, qui en avait fait un de ses chevaux de bataille dans sa volonté de racheter Twitter, a levé la suspension de l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump. Ce dernier, candidat à la prochaine présidentielle, assure qu'il veut pour l'instant privilégier un autre réseau (le sien), Truth Social.



La Turquie a annoncé le lancement d'une opération aérienne contre les Kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie, présentée comme une réponse à un attentat à Istanbul la semaine dernière.

: En revanche, l'autre blessé des Bleus, Raphaël Varane, "sera disponible" pour le match contre l'Australie mardi, assure Didier Deschamps. Ce qui ne garantit pas pour autant que le défenseur sera titulaire.

: Les Bleus seront donc 25 au Qatar, même si Didier Deschamps a le droit de convoquer un nouveau joueur jusqu'à demain, en remplacement de l'attaquant blessé. Interrogé dans "Téléfoot" sur la possibilité d'appeler un nouvel attaquant, le sélectionneur répond par la négative, sans davantage de justification. Fin de l'espoir, donc, pour des postulants comme Wissam Ben Yedder, Moussa Diaby ou Martin Terrier.

: Didier Deschamps n'appellera pas de nouveau joueur pour remplacer Karim Benzema, forfait pour toute la compétition avec l'équipe de France.

: L'ouverture de la Coupe du monde au Qatar est bien sûr en une d'une large partie de la presse ce matin. Tandis que des quotidiens régionaux mettent en avant le goût amer de cette compétition organisée au Qatar, Le Parisien se tourne vers l'aspect sportif. S'appuyant sur un sondage auprès de 1 000 internautes, le quotidien affirme que seuls 12% des "amateurs de football" ne regarderont aucun match cette année.



































: Qui remplacera Karim Benzema ? Didier Deschamps, qui se préparait déjà à devoir le laisser sur le banc contre l'Australie mardi, a aligné Olivier Giroud en pointe de son équipe à l'entraînement. Le règlement de la Coupe du monde l'autorise à convoquer un nouveau joueur jusqu'à demain. Dans son message, Karim Benzema y fait allusion, expliquant qu'il préfère "laisser (sa) place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe", mais le sélectionneur n'a pas annoncé s'il le ferait. L'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder, doublure de Benzema à l'Euro, apparaît comme le principal postulant.

: Karim Benzema, âgé de 34 ans, ne disputera sans doute jamais une nouvelle Coupe du monde. Sélectionné en 2014, il était écarté en 2018 quand les Bleus ont décroché le titre mondial. Il y a un mois, il avait remporté le Ballon d'or. Un journaliste britannique avance que c'est la première fois que le tenant du titre de cette récompense ne jouera pas le Mondial depuis 1978 et Kevin Keegan. Le dauphin de Benzema, le Sénégalais Sadio Mané, a d'ailleurs connu le même sort.

: De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ https://t.co/SBalX0juAH



: C'est le coup de tonnerre qui a frappé les fans des Bleus et, plus largement, tous les observateurs du football mondial hier : Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement et ne disputera pas la Coupe du monde. L'attaquant s'est exprimé sur les réseaux sociaux tard hier soir : "La raison me dit de laisser ma place", écrit-il, alors que des doutes subsistaient dans un premier temps sur la possibilité qu'il se rétablisse durant la compétition.

