DIRECT. Coupe du monde 2022 : les fans peuvent "survivre" sans "bière pendant trois heures", avance Gianni Infantino

Ce qu'il faut savoir

"Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant." Dans un monologue introductif, Gianni Infantino, le président de la Fifa, a critiqué les "leçons de morale" des détracteurs du Qatar, qui relèvent selon lui de "l'hypocrisie" lors d'une conférence de presse à Doha, samedi 19 novembre. Il est également revenu sur l'interdiction de vente de bières autour des stades. "Je pense personnellement qu'on peut survivre sans boire de bière pendant trois heures. Que ce soit en France, en Espagne, en Ecosse", a assuré le dirigeant. Suivez notre direct.

"Cela me renvoie à mon histoire personnelle." "Je suis le fils de travailleurs migrants", a-t-il lancé. "Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé, en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé (en Suisse) parce que j'étais roux et j'avais des taches de rousseur, j'étais Italien, je parlais mal l'allemand", a-t-il raconté.

Le président du Brésil Lula "refuse" de juger le choix du Qatar. "Je ne sais pas quel a été le critère pour choisir le Qatar. De toute façon, ce n'est pas à nous de juger le critère. Le choix est fait, c'est décidé", a-t-il déclaré à Lisbonne. "Les sélections ont été convoquées, elles ont commencé à s'entraîner. Ce que l'ont veut, c'est que les joueurs jouent bien pour nous offrir un spectacle à nous tous", a-t-il ajouté.

Incertitudes autour de l'équipe de France. A trois jours d'affronter l'Australie, Didier Deschamps n'a pas encore clairement décidé quels sont les joueurs qui débuteront la rencontre. Des forts doutes subsistent notamment sur la présence de Karim Benzema et Raphaël Varane au coup d'envoi. Et au milieu, Didier Deschamps ignore encore qui accompagnera Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni.