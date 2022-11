DIRECT. Coupe du monde 2022 : l'Angleterre fait son entrée, le Sénégal affronte les Pays-Bas... Suivez la deuxième journée du Mondial

#DISNEY Champion de l'image familiale et policée de Disney, Bob Iger avait dirigé l'entreprise de 2005 à 2020 et était resté président exécutif du conseil d'administration du groupe jusqu'à fin 2021. Sous sa direction, le groupe a acquis le studio d'animation Pixar et les marques Marvel et Lucasfilm. Le lancement de Disney+ était l'un de ses derniers faits d'armes.