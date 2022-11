Coupe du monde 2022 : le président de la Fifa Gianni Infantino assure se sentir "arabe", "gay" ou encore "travailleur migrant"

Le président de la Fifa a voulu partager son empathie, samedi, à la veille du début du Mondial au Qatar, sujet à de nombreuses critiques.

Le jeu n'a pas encore débuté à Doha, mais voilà sans doute les premières phrases marquantes de la Coupe du monde de football 2022. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a donné une conférence de presse inaugurale de la compétition, samedi 19 novembre à Doha, dans laquelle il a voulu partager ses pensées envers différentes parties de la population mondiale touchées par les discriminations, en particulier au Qatar.

Alors que les polémiques sont vives autour du non-respect des droits de l'homme, du travail dans l'émirat qatarien, Infantino a clamé se sentir "arabe" ou encore "gay" dans son propos d'introduction. "Aujourd'hui, je me sens qatarien, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant" a-t-il prononcé au parterre de journalistes.