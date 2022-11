Coupe du monde 2022 : "Laissez les gens profiter de cette coupe du monde", implore le président de la FIFA, Gianni Infantino

La Coupe du monde au Qatar dérange par bien des aspects : droits humains, discrimination ou encore environnement. Ces critiques ont fait réagir le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Dans les rues de Doha (Qatar), dans la matinée du dimanche 20 novembre, les supporters de l'Equateur sont plus nombreux que leurs adversaires qatariens qui, à l'aube de leur première participation en Coupe du monde, sont plus discrets. À une terrasse, supporters iraniens et anglais fraternisent avant de voir leurs équipes s'affronter. "Le football rassemble les peuples. J'adore", confie un homme.

Gianni Infantino monte au créneau

Les polémiques sont pourtant nombreuses, au point de faire réagir le président de la FIFA. "Ne critiquez pas le Qatar, ne critiquez pas les joueurs, ne critiquez personne. Critiquez la FIFA ou critiquez-moi, si vous voulez, puisque je suis le responsable. Mais laissez les gens profiter de cette Coupe du monde", a déclaré Gianni Infantino. 12 ans après avoir été choisi, le Qatar est désormais à quelques heures de vivre sa première Coupe du monde.