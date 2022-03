Coupe du monde 2022 : l'Equateur et l'Uruguay décrochent leur ticket pour la phase finale au Qatar

L'Equateur et l'Uruguay se sont qualifiés, jeudi 25 mars, pour la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre) lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la poule unique sud-américaine.

¡Por ustedes siempre!



Gracias por el apoyo de siempre y si, gritemos: ¡ESTAMOS EN EL MUNDIAL, CARAJO! #JuntosAQatar pic.twitter.com/AV2WqXoCV0 — La Tri (@LaTri) March 25, 2022

L'Uruguay, grâce à sa victoire sur le Pérou (1-0), et l'Equateur, malgré sa défaite au Paraguay (3-1), s'envoleront avec le Brésil et l'Argentine pour le Qatar. L'Equateur (3e, 25 points) a surtout profité des faux-pas des autres prétendants, dont la Colombie, qui est passée à côté lors de ces éliminatoires.

4e participation pour l'Equateur

Il s'agira seulement de la quatrième participation des Equatoriens à une Coupe du monde, après 2002, 2006 et 2014. L'Uruguay (4e, 25 points) est depuis deux décennies un habitué et se qualifie pour sa quatrième Coupe du monde d'affilée.

Le Brésil, premier avec 42 points, a écrasé le Chili (4-0), et l'Argentine, deuxième avec 35 points, affrontera vendredi le Venezuela. La cinquième place, offrant un barrage contre une équipe d'Asie, se jouera mardi 29 mars lors de l'ultime journée, qui départagera trois équipes : le Pérou, la Colombie et le Chili.

Le Canada rate le coche

Chez les voisins nord-américians, le Canada a été battu au Costa Rica (1-0) et a manqué une première opportunité de valider son billet en qualifications de la zone Concaca. De leur côté, le Mexique et les Etats-Unis s'approchent un peu plus du Qatar après leur match nul (0-0).

Au total, dix-neuf équipes ont déjà décroché leur billet pour le Mondial. Treize pays peuvent encore espérer se qualifier pour la compétition.