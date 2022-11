DIRECT. Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron se rendra au Qatar si les Bleus se hissent en demi-finales

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: 14 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité :



"Il est impossible de tuer l'Ukraine", lance le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite surprise dans la ville de Kherson, reprise aux Russes en fin de semaine dernière. Suivez notre direct.



Accusé par Ankara, le PKK nie toute implication. Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a affirmé n'avoir "aucun lien" avec l'attentat qui a fait au moins six morts à Istanbul hier après-midi.





L'Elysée annonce que le président de la République se rendra au Qatar uniquement si l'équipe de France atteint les demi-finales. Suivez notre direct.



#JO Deux bonnets phrygiens ont été choisis comme mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, dévoile le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop).



: 🔴 Emmanuel #Macron se rendra à la Coupe du monde au #Qatar si l’équipe de France atteint les demi-finales (Élysée) @franceinfo

: Selon mon collègue de France 2 Guillaume Daret, l'Elysée annonce que le président de la République se rendra au Qatar uniquement si l'équipe de France atteint les demi-finales.

: Midi, faisons un nouveau point sur l'actualité :



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se trouve à Kherson (Ukraine), quelques jours après le retrait des forces russes. "Il me semble qu'il fallait venir ici, afin de soutenir les habitants de Kherson. Pour qu'au-delà des promesses, ils puissent constater que nous regagnons réellement nos territoires", a-t-il déclaré. Suivez notre direct.



Le ministère de l'Education a annoncé hier le retour d'un enseignement de mathématiques obligatoire pour tous les lycéens de filière générale, dès la classe de première, à la rentrée 2023. Cette annonce de l'Education nationale vient solder l'une des mesures les plus controversées de la réforme Blanquer.





Le défenseur central du PSG Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli" d'une blessure à un tendon d'Achille, est forfait pour le Mondial au Qatar. Il sera remplacé par Axel Disasi. En parallèle, Marcus Thuram a été convoqué par Didier Deschamps comme 26e joueur en équipe de France pour la Coupe du monde.



#JO Deux bonnets phrygiens ont été choisis comme mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, dévoile le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop).



: Presnel Kimpembe a estimé être trop juste pour "être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus" lors de la Coupe du monde. Il sera remplacé par Axel Disasi.









(JEAN CATUFFE / AFP)

: Le défenseur central du PSG Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli" d'une blessure à un tendon d'Achille, est forfait pour le Mondial au Qatar.

: L'attaquant du Borussia M'Gladbach Marcus Thuram, 25 ans, doit donc rejoindre les Yvelines pour débuter la semaine de préparation, avant le premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar contre l'Australie. Marcus Thuram est donc le 8e attaquant de l'équipe de France pour le Mondial, avec Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman.

: Marcus Thuram a été convoqué par Didier Deschamps comme 26e joueur en équipe de France pour le Mondial au Qatar.









(FRANCK FIFE / AFP)