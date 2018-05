VIDEO. Charlotte Lorgeré, du maillot bleu de l'équipe de France à un duo avec le chanteur Corneille ?

Mardi 24 octobre dernier, l'équipe de France féminine de football étrille le Ghana 8-0. Charlotte Lorgeré, 23 ans, qui joue en défense à Guingamp, a étrenné ce soir-là, sa première sélection. Deux jours plus tard, devant ses coéquipières, la joueuse se plie au rituel du "bizutage" : chanter une chanson durant le dîner collectif. Et là, surprise, contrairement à ses homologues masculins, qui sont plus à l'aise sur le terrain que micro en main, elle impressionne en reprenant le titre Someone like you de l'artiste Adele.

La prestation a enflammé les réseaux sociaux, retenant au passage l'attention du chanteur Corneille. Actuellement en promo pour son septième album Love & Soul, où il reprend des chansons des années 1980, il a révélé au magazine Public qu'il "adorerait" faire un duo avec la joueuse. "Elle a un grain de voix incroyable", s'est-il enthousiasmé.

"Je ne ferme aucune possibilité"

A l'époque, tout le monde avait découvert le talent caché de la joueuse. Une agitation qui faisait sourire l'intéressée. "Les filles m'ont dit que j'étais bien mystérieuse. Corinne Diacre [la sélectionneuse de l'équipe de France] m'a fait remarquer que j'étais moins stressée en chantant qu'en jouant", déclarait-elle en novembre dernier dans les colonnes du journal L'Equipe, qui l'interrogeait sur cette deuxième passion.

Charlotte Lorgeré n'a pas encore réagi à la proposition de Corneille. Mais lors de l'interview réalisée par le quotidien sportif, elle assurait ne fermer aucune porte, sans oublier qu'elle doit sa carrière naissante à ses pieds plutôt qu'à ses cordes vocales. "Je ne pense pas que j'en ferai mon métier, avouait-elle au sujet de la chanson, (...) mais c'est quelque chose que je fais pour m'aérer l'esprit. Je suis avant tout une footballeuse."