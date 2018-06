"Une bête de scène qui vérifie tout" : Patrick Sébastien côté coulisses

En 2009, Paris Match détaillait ainsi l'emploi du temps d'une journée du producteur-animateur : "Il est 15h15. Il va aller enregistrer son 'Plus Grand Cabaret du monde'. Ensuite, vers 22 ou 23 heures, il ­reviendra au bureau pour écrire dans le silence, jusqu'à 4 ou 5 heures. Seul. Son grand bonheur." Un pansement et une thérapie aussi, contre les coups du sort. "Il a connu de grandes douleurs", témoigne la chanteuse Marie Myriam, dernière gagnante française de l'Eurovision (en 1977), qui fut sa compagne à vingt ans.

Cet extraverti prolixe cultive aussi ses jardins secrets, l'introspection et le retour sur soi. Il compte pas moins d'une vingtaine de livres à son actif, souvent autobiographiques. Son ancien éditeur, Florent Massot, se dit bluffé par "une rapidité, une facilité d'écriture assez unique". "J'écris tout le temps", confiait l'intéressé il y a dix ans. Et aussi bien à Paris que dans sa belle maison-refuge de Martel, dans le Lot.

Bien avant Emmanuel Macron, Patrick Sébastien a inventé les nuits de quatre heures. Vices et vertus confondus, il s'est tant raconté dans ses livres qu'il a coupé l'herbe sous le pied d'un éventuel biographe. Dans Tu m'appelles en arrivant, best-seller qui a tutoyé les 200 000 exemplaires en 2009, il confie la force de son lien avec sa mère "Dédée", disparue un an plus tôt. Une relation d'autant plus fusionnelle qu'il n'y avait pas de père – parti sans le reconnaître – et qu'il revenait parfois de l'école "la paupière violacée" et "le genou écorché par un "garnement qui lui a fait payer sa bâtardise".

En 2011, dans Dehors il fait beau... hélas !, il a relaté sa bataille gagnée contre un cancer de la peau, détecté juste avant les métastases. Dans son dernier ouvrage (et quelques-uns des précédents), il a aussi avoué ses addictions. "Le litre et demi de whisky" quotidien avalé pendant une décennie, avant qu'il ne rompe pour toujours avec l'alcoolisme et la dive bouteille. La façon dont il s'est amarré longtemps "à des tapis verts et des peaux de secours". La fréquentation des clubs échangistes. Il a tout arrêté, sauf la cigarette. "On ne peut pas renoncer à tout", soupire sa femme.