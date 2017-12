"On ne vit pas, on survit" : vieillir avec le VIH, le combat au quotidien de Frédéric, 57 ans

C'est un homme frêle, les mains et le visage décharnés mais le rire facile, qui ouvre la porte. Frédéric Navarro sera bientôt à la retraite, mais aime à se définir comme un éternel "punk". Ce quinqua, la taille moyenne et mince, porte des baskets vernies rouges et arbore fièrement le slogan "Danser = Vivre" de son association, Act Up-Paris, sur un tee-shirt noir. De fins cheveux rouges s'élèvent, hirsutes, au-dessus de son long visage jovial. "La crête rouge, ça me prend par moments ! sourit-il au milieu de son appartement parisien. Mais je n'ai pas le complexe de l'âge ! Quand ça me prend, je garde les cheveux poivre et sel."

A 57 ans, dont trente et un passés avec le VIH, Frédéric Navarro est un "survivant", l'un des quelque 50 000 Français de plus de 50 ans apprenant à vieillir avec le virus. Comme beaucoup, il jongle entre une santé chancelante, une précarité de longue date et l'isolement du quotidien. Mais il poursuit la lutte, heureux de vivre une cinquantaine qu'il n'aurait jamais osé envisager dans sa jeunesse. "Tous les matins, je me réveille et je me dis : 'merci la vie, merci Christian'", confie-t-il, le regard noisette pétillant. Christian, son compagnon durant dix-huit ans, est mort des suites du VIH en 2010, à l'âge de 47 ans. Frédéric lui a promis de vieillir avec.