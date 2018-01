GRAND FORMAT. "Mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'en chie" : "Perfettu", le fan du club d'Ajaccio qui a parcouru 70 000 km en voiture pour suivre son équipe

Le match commence. Au total, trois supporters de l'ACA tentent de donner de la voix dans une tribune vide. Mais le prosélytisme footballistique de Loïc a payé. Deux habitants de Brest et quatre lycéens fans de Guingamp se sont également greffés à la fête, après avoir contacté "Perfettu" sur les réseaux sociaux – "Il a dit qu'il avait des drapeaux pour nous. On est venus." Loïc ne boude pas son plaisir. Son ACA mène 3-0, après 45 minutes. "Magnifique. Oh, ils nous ont montrés un peu sur l'écran géant. Et sur BeIN Sports aussi", lance-t-il d'une voix éraillée, après avoir enchaîné les "Chalalalala" au mégaphone.

Les "Sanguinari" rangent leur bâche après la rencontre à Brest (Finistère), le 12 janvier 2018. (FABIEN MAGNENOU / FRANCEINFO)

A la mi-temps, déception. Il n'y a pas assez de sandwichs pour tout le monde. Une mauvaise note en perspective pour "Perfettu", qui évalue les buvettes. "La meilleure de France pour le rapport qualité-prix, c'est celle de Laval, avec une bonne baguette et des saucisses et merguez chaudes." Jusqu'au bout, "Perfettu" reste les yeux rivés sur le terrain, plutôt pessimiste. Au coup de sifflet final, les joueurs viennent saluer les fans après une victoire serrée (3-2). "Le retour sera plus agréable, c'est toujours plus facile de rentrer avec une victoire", glisse-t-il.

"Oh, Perfettu !" A la sortie du stade, des fans brestois l'attendent de pied ferme. Certains lui ont donné rendez-vous sur Twitter, pour refaire le match entre passionnés. Le Penalty est blindé. Pour Loïc, c'est presque le meilleur moment du déplacement. "Dans deux ou trois ans, je me souviendrai plus des à-côtés que de ce qu'il se sera passé sur les terrains."

Loïc est parfois invité à refaire le match avec les supporters locaux. (FABIEN MAGNENOU / FRANCEINFO)

Un peu plus tard, un homme tombe K.-O. par terre, devant un gaillard au front couvert de sang. "Boh, ça arrive", concède Loïc. Une bagarre générale débute un peu à l'écart du bistrot, sans perturber les habitués. Des gyrophares percent la nuit quand Loïc regagne sa voiture. Mission accomplie. "Je crée quand même une dynamique. Des gens m'accompagnent en déplacement. Si j'arrêtais, il y aurait peut-être des matchs sans supporter de l'ACA dans les tribunes." Impossible de faire tous ces déplacements en train, car les horaires ne sont pas toujours compatibles avec la sortie des stades. Avant de repartir, Loïc oublie de mettre du liquide de refroidissement.