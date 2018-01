ENQUÊTE FRANCEINFO. Disparition de Maëlys, attentats... Comment les procureurs sont devenus des pros de la communication

Si l'ENM prend tant de soin à former les magistrats, c'est que chacun de leurs mots sera passé au crible par les journalistes. Pas le droit à l'erreur. En octobre 2016, le parquet de Grenoble (Isère) valide une alerte-enlèvement évoquant un individu "de race noire" et s'attire de cinglantes critiques . Pour éviter de nouveaux impairs, la sémantique des alertes est désormais soigneusement encadrée. François Molins cite également l'exemple des incidents de Clichy-sous-Bois, en 2005 : "Mon plus mauvais souvenir de point-presse", commente-t-il. A l'époque, il déclare qu'il n'y a "pas eu de course-poursuite" entre la police et Zyed et Bouna, les deux adolescents morts électrocutés. L'avocat des parties civiles avait ensuite évoqué un "mensonge orchestré", accusant la police d'avoir fourni au parquet des éléments incomplets ou erronés.

Ces interférences peuvent échapper au contrôle des magistrats. La procureure de Besançon (Doubs), Edwige Roux-Morizot, se souvient d'un appel après la mort d'Alexia Daval. L'AFP s'apprête à écrire que la joggeuse est morte "par strangulation" et que "selon les premières constatations, la jeune femme n'aurait pas été violée". "Mais le rapport d'autopsie dit simplement qu'elle est morte par suffocation et rien n'indique qu'elle n'a pas été violée", souligne la magistrate. La procureur demande de patienter jusqu'à la conférence de presse du lundi. Refus. "On est dans un tourbillon incontrôlable et ingérable. Tout va passer sur BFMTV et toutes les radios."

Cette frénésie prend parfois des proportions étonnantes, qui perturbent le quotidien des procureurs. Après la disparition de l'étudiante japonaise Narumi Kurosaki, en décembre 2016 à Besançon, les télévisions nippones patientent des heures pour interroger la procureure. "En janvier, vers 21 heures, quatre mecs viennent autour de moi et me posent des questions, dans une rue mal éclairée à la sortie du tribunal." Edwige Roux-Morizot perd patience et se met en colère – "Vous n’allez pas me suivre jusqu’à chez moi ?" La presse japonaise interroge tous les témoins, au risque de fournir des éléments précieux au principal suspect de l'homicide, un étudiant chilien. "Tout ça a pollué l'enquête de façon terrifiante."

Pour éviter un face-à-face houleux avec la presse, certains choisissent parfois d'autres canaux d'expression que la sacro-sainte conférence de presse. C'est le cas, en 2013, lors du classement sans suite de l'affaire Godard, du nom d'un médecin disparu en 1999, après un départ en mer, ainsi que ses deux enfants et sa femme. Compte tenu de l'affaire "compliquée, avec de nombreux rebondissements", Alexandre de Bosschère préfère accorder un entretien à Ouest-France pour expliquer sa position. "Certains journalistes avaient établi des contacts avec des proches et il y avait parfois une mise en cause de la justice dans ce dossier", explique-t-il. "Il aurait été difficile de faire passer un message en conférence de presse. Elle aurait pu devenir impossible à maîtriser."