Cinéma : les 25 films que les Français ont le moins aimés en 2017 (alors que la critique était plutôt bonne)

Vous ne les avez pas vus ? A priori, tant mieux ! En se basant sur les notes déposées par les spectateurs sur le site Allociné*, franceinfo vous propose ci-dessous la liste des 25 films que les Français ont le moins aimés en 2017, alors qu'ils figuraient parmi les 250 meilleurs films de l'année aux yeux des critiques de la presse. Une liste qui vous réserve peut-être des surprises.

25 "Loue-moi !", de Coline Assous et Virginie Schwartz

• Synopsis : Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses parents. En réalité, (...) elle a monté une agence proposant de "louer" [ses] services pour tous types de missions. (...) Alors quand son amour de jeunesse réapparaît et se retrouve mêlé malgré elle à un de ses mensonges, les choses vont rapidement lui échapper…

• Avec : Déborah François, Alison Wheeler...

• Note : 2,9/5

24 "Mission Pays basque", de Ludovic Bernard

• Synopsis : Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays basque afin d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir "roulé" le vieux propriétaire, mais ce dernier est sous curatelle…

• Avec : Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost...

• Note : 2,9/5

23 "Barbara", de Mathieu Amalric

• Synopsis : Une actrice va jouer Barbara, le tournage va bientôt commencer. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même...

• Avec : Jeanne Balibar, Mathieu Amalric...

• Note : 2,9/5







22 "Alien : Covenant", de Ridley Scott

• Synopsis : Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

• Avec : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup...

• Note : 2,9/5

21 "Madame", d'Amanda Sthers

• Synopsis : Anne et Bob, un couple d’Américains fortunés récemment installés à Paris, s’apprêtent à donner un grand dîner. Ils convient douze invités triés sur le volet, réunissant la haute société anglaise, française et américaine.

• Avec : Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma...

• Note : 2,8/5





20 "K.O.", de Fabrice Gobert

• Synopsis : Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant. Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ? Il est K.O.

• Avec : Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai...

• Note : 2,8/5

19 "L'Amant double", de François Ozon

• Synopsis : Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

• Avec : Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset...

• Note : 2,8/5







18 "Star Wars - Les Derniers Jedi", de Rian Johnson

• Synopsis : Les héros du Réveil de la Force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

• Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac...

• Note : 2,8/5







17 "Happy End", de Michael Haneke

• Synopsis : Tout autour le monde et nous au milieu, aveugles. Instantané d’une famille bourgeoise européenne.

• Avec : Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz...

• Note : 2,7/5











16 "Gauguin, voyage de Tahiti", d'Edouard Deluc

• Synopsis : 1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe. Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.

• Avec : Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi...

• Note : 2,7/5

15 "The Circle", de James Ponsoldt

• Synopsis : Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or !

• Avec : Emma Watson, Tom Hanks...

• Note : 2,7/5









14 "Drôles d'oiseaux", d'Elise Girard

• Synopsis : Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre Georges, libraire au Quartier Latin depuis quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa boutique où personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine.

• Avec : Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen...

• Note : 2,6/5





13 "Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc", de Bruno Dumont

• Synopsis : Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore Jeanne d’Arc, mais à 8 ans, elle veut déjà bouter les Anglais hors du royaume de France.

• Avec : Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin, Lucile Gauthier...

• Note : 2,6/5









12 "Bad Moms 2", de Scott Moore et Jon Lucas

• Synopsis : Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de Noël. Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes qui s’y collent… Et pour compliquer les choses, leurs propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent à la fête !

• Avec : Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn...

• Note : 2,5/5





11 "Problemos", d'Eric Judor

• Synopsis : Deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne.

• Avec : Eric Judor, Blanche Gardin, Célia Rosich, Michel Nabokov…

• Note : 2,5/5

10 "Mother !", de Darren Aronofsky

• Synopsis : Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, perturbant leur tranquillité.

• Avec : Jennifer Lawrence, Javier Bardem...

• Note : 2,5/5













9 "Maryline", de Guillaume Gallienne

• Synopsis : Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant.

• Avec : Annah Schaeffer, Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis...

• Note : 2,4/5

8 "Telle mère, telle fille", de Noémie Saglio

• Synopsis : Inséparables, Avril et sa mère Mado ne pourraient pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée, à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable…

• Avec : Juliette Binoche, Camille Cottin...

• Note : 2,4/5

7 "Les Proies", de Sofia Coppola

• Synopsis : En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent.

• Avec : Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst...

• Note : 2,4/5





6 "Song to Song", de Terrence Malick

• Synopsis : Une histoire d'amour moderne. Sur la scène musicale d'Austin, au Texas, deux couples – d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une serveuse – voient leurs destins et leurs amours se mêler.

• Avec : Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender...

• Note : 2,3/5







5 "Les Fantômes d’Ismaël", d'Arnaud Desplechin

• Synopsis : A la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

• Avec : Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg...

• Note : 2,2/5











4 "Si j'étais un homme", d'Audrey Dana

• Synopsis : Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne ! (...) Pour elle, les mecs, c’est fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre un drôle de tournant. A première vue, rien n’a changé chez elle… à un détail près !

• Avec : Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Belaïdi...

• Note : 2,1/5

3 "Un beau soleil intérieur", de Claire Denis

• Synopsis : Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour.

• Avec : Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine...

• Note : 1,9/5













2 "Rodin", de Jacques Doillon

• Synopsis : A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer, composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel.

• Avec : Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele...

• Note : 1,9/5



1 "Capitaine Superslip", de David Soren

• Synopsis : Georges et Harold, deux copains de CM1 à l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que leur proviseur hargneux menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip !

• Avec les voix de : Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen, David Kruger...

• Note : 1,8/5





* Méthodologie : ont été retenus les films ayant reçu au moins 100 notes de la part des spectateurs, et qui figurent parmi les 250 meilleurs films de l'année 2017 selon les critiques de la presse.