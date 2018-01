CARTE. Météo : l'hiver est-il vraiment pourri dans votre ville ?

Un déficit de soleil de l'ordre de 30 à 50% a été mesuré à l'échelle du pays depuis le début du mois de décembre.

Vous avez l'impression de ne pas avoir vu le soleil depuis l'automne ? A en croire les discussions autour de la machine à café, le soleil semble en effet avoir disparu depuis plusieurs semaines. A tel point que La Voix du Nord a lancé un avis de recherche, dans son édition du 13 janvier, pour le retrouver. Depuis, les précipitations ont envahi la France et 23 départements sont en alerte orange, mardi 23 janvier, en raison des risques de crues et d'inondations.

Pour l'instant, cet hiver est en effet "marqué par un déficit d'ensoleillement relativement important et qui concerne une grande partie du territoire", explique à franceinfo Frédéric Nathan, prévisionniste chez Météo France. D'après les calculs réalisés par les experts de l'institut de prévision, ce déficit est de "l'ordre de 30 à 50% par rapport à la normale saisonnière".

Grand beau à Biscarosse, grosse déprime à Rouen

En nous basant sur les données recueillies par Météo France, nous avons représenté la différence d'ensoleillement entre cet hiver – du 1er décembre 2017 au 18 janvier 2018 – et la normale saisonnière sur la même période (calculée par Météo France sur la base des données enregistrées entre 1991 et 2010). On y découvre qu'un record a été battu à Rouen, où l'on a enregistré seulement 41 heures et 39 minutes ensoleillées depuis le 1er décembre. Soit deux fois moins que la normale. A l'inverse, l'hiver est radieux du côté de Biscarosse, Nice et sur la côte est de la Corse.

Pour mieux visualiser la différence, nous avons représenté les stations météo qui enregistrent les données par des émojis : plus l'émoji semble triste, plus la différence entre cet hiver et la normale saisonnière est élevée et plus le ciel a été couvert. Cliquez sur les émojis pour connaître le détail de la station la plus proche de chez vous.