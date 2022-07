Résultats du brevet 2022 : où et à quelle heure pourra-t-on les consulter ?

Les résultats du brevet 2022 seront publiés entre le vendredi 8 juillet et le mardi 12 juillet dans les établissements scolaires et sur la plateforme de résultats des examens de franceinfo.fr. Ce sont les académies qui décident des dates et des horaires de diffusion des résultats. La plupart seront disponibles le vendredi 8 juillet dans l'après-midi.



856 172 candidats passent le brevet des collèges cette année, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale. Les élèves ont passé les épreuves écrites le 30 juin et le 1er juillet et les épreuves orales portant sur un des projets menés dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires, ou sur un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle) entre le 15 avril et le 1er juillet.

Voici dans le détail quel jour et à quelle heure les résultats seront disponibles en ligne pour les candidats reçus à l'examen et qui ont donné leur consentement pour une publication, académie par académie.

Aix-Marseille : le 11 juillet, à 14h

Amiens : le 8 juillet, à 18h

Besançon : le 8 juillet, à 14h

Bordeaux : le 8 juillet, à 18h

Clermont-Ferrand : le 8 juillet, à 15h

Corse : le 8 juillet, à 18h

Créteil : le 8 juillet, à 16h

Dijon : entre le 7 et le 13 juillet

Grenoble : -

Guyane : -

La Réunion : le 8 juillet, à 10h

Lille : -

Limoges : le 12 juillet, à 17h

Lyon : le 8 juillet, à 17h

Martinique : -

Montpellier : le 11 juillet, à 10h

Nancy-Metz : le 8 juillet

Nantes : le 8 juillet, à 17h

Normandie : le 8 juillet, à 17h

Nice : le 11 juillet, à 14h

Orléans, Tours : le 11 juillet, à 12h

Paris : le 8 juillet, à 16h

Poitiers : le 8 juillet, à 17h

Reims : le 8 juillet, à 16h

Rennes : le 11 juillet, à 17h

Strasbourg : le 8 juillet, à 16h

Toulouse : le 9 juillet, à 10h

Versailles : le 8 juillet, à 16h

L'examen organisé cette année a été marqué par une fuite des sujets : les sujets des épreuves d'histoire-géo et de sciences du brevet avaient circulé sur les réseaux sociaux en amont de l'examen. Cette fuite a été jugée suffisamment importante pour que ces sujets soient retirés de la circulation et remplacés par des énoncés de secours.