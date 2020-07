Brevet 2020 : de premiers résultats disponibles, les résultats pour Aix-Marseille, Lyon, Nantes et sept autres académies dévoilés jeudi

Les résultats de la session 2020 du brevet sont consultables en ligne gratuitement sur franceinfo.fr.

Les résultats du brevet des collèges 2020 des académies d'Aix-Marseille, Besançon, Corse, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans-Tours et Reims seront rendus publics jeudi 9 juillet et disponibles sur le site franceinfo.fr. Dans le détail, vous pourrez consulter les résultats à 9 heures pour l'académie de Dijon, à 10 heures pour l'académie de Corse, "dans la matinée" pour l'académie de Nantes, à midi pour l'académie d'Orléans-Tours, à 14 heures pour les académies de Besançon et Grenoble, à 14h30 pour l'académie de Reims, à 15 heures pour l'académie de Lyon. L'académie d'Aix-Marseille n'a pas précisé d'horaire.

Les résultats du brevet des collèges sont rendus publics en ordre très dispersé cette année. Les académies de Caen et Rouen ont pris un peu d'avance sur les autres en publiant les résultats lundi 6 juillet. Vous trouverez ici les résultats du brevet pour l'académie de Caen, et les résultats du brevet pour l'académie de Rouen.

Les académies de Paris, Créteil et Versailles, dont les résultats étaient attendus seulement pour vendredi, ont publié les résultats dès mercredi 8 juillet. Vous trouverez ici les résultats du brevet pour l'académie de Paris, les résultats du brevet pour l'académie de Créteil, et les résultats du brevet pour l'académie de Versailles.

Une édition basée sur le contrôle continu

Cette année, les épreuves écrites et orale ont été supprimées en raison de l'épidémie de coronavirus. Elles ont été remplacées, sous réserve de certaines conditions, par la prise en compte des notes de contrôle continu. Ces dispositions concernent l'ensemble des séries.

Normalement, les collégiens sont évalués sur un total de 800 points, mais pour cette session 2020, la grille d’évaluation est établie sur 700 points. Le diplôme est délivré sur la base du livret scolaire unique par l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, contenue dans le livret scolaire (pour 400 points), ainsi que par la moyenne des moyennes des deux premiers trimestres (pour 300 points) obtenues durant l'année scolaire de troisième, avant la fermeture administrative des établissements d'enseignement.

