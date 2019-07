Brevet 2019 : Paris, Versailles, Créteil, Aix-Marseille... Découvrez les derniers résultats avec notre moteur de recherche

L'examen avait été décalé à début juillet en raison de la canicule qui s'est abattue sur la France fin juin. Les collégiens qui n'ont pu y assister en raison de ce report pourront se rattraper en septembre, lors d'une session de remplacement.

Ils étaient les derniers encore dans l'attente. Les candidats au brevet des collèges vont connaître leurs résultats dans plusieurs académies, jeudi 11 juillet : à Aix-Marseille dès 11 heures, Orléans-Tours à midi, Reims à 14h30, Paris, Créteil et Versailles à 15 heures et enfin Rennes à 18 heures. Découvrez tous les résultats dès leur publication dans notre widget ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur l'académie concernée ou directement taper le nom suivi du prénom d'un candidat ou d'une candidate.

Dans la filière générale, les élèves avaient notamment dû plancher sur un texte d'Albert Camus lors de l'épreuve de français, sur la rafle du Vél'd'Hiv et les territoires ultramarins en histoire-géographie ou encore la croissance des végétaux et le dioxyde de carbone dans l'air en sciences.

Une session de remplacement en septembre

Cette publication ne marque pas tout à fait la fin de la cuvée 2019 de cet examen : une session de remplacement est programmée les lundi 16 et mardi 17 septembre. Elle devrait être plus suivie qu'à l'habitude car la session initiale, programmée fin juin, a dû être reportée au lundi 1er et mardi 2 juillet en raison d'un épisode de canicule. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait alors annoncé que les collégiens ne pouvant pas y assister en raison d'un "empêchement", comme un voyage déjà planifié, pourraient participer à la session de remplacement.

>> VIDEO. Décrocher le brevet, ça sert encore à quelque chose ?

Vu par certains professeurs comme un "rite de passage", le brevet n'est pas qu'un examen symbolique. Il reste indispensable pour passer certains concours de la catégorie C de la fonction publique, il valide la fin de la scolarité obligatoire et permet aux jeunes âgés de 16 ans d'entrer dans la vie active avec un diplôme.