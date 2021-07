DIRECT. Résultats du brevet 2021 : découvrez-les dans toutes les académies

Ce qu'il faut savoir

Fini le collège, bonjour vacances. Avec le brevet en poche ? Les derniers résultats de l'examen sont rendus publics vendredi 9 juillet, alors que certaines académies ont déjà publié le nom des collégiens qui l'ont obtenu. Vous pouvez consulter les résultats officiels du brevet 2021 sur franceinfo.fr.

Académie par académie. Les résultats sont d'ores et déjà connus pour les académies de Mayotte, La Réunion, Lille, Nantes, Rennes, Aix-Marseille ou Orléans-Tours, mais ils doivent encore être publiés pour Strasbourg, Paris, Versailles, Créteil, Grenoble, Bordeaux...

Plus de 860 000 candidats étaient inscrits en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer pour passer le diplôme national du brevet. D'un côté, la série générale avec 782 215 candidats et de l'autre la série professionnelle avec 77 822 candidats.

Contrairement au baccalauréat, le brevet n'a connu aucun aménagement pour s'adapter à l'année scolaire bousculée par le Covid. Les épreuves écrites de français, mathématiques, histoire-géographie, sciences et vie de la terre (SVT) et physique ont eu lieu fin juin. L'épreuve orale s'est déroulée entre le 3 mai et le dernier jour des épreuves écrites.

L'an dernier, le taux de réussite à cet examen avait progressé de quatre points à 90,5%. Il était alors décerné uniquement sur les notes obtenues au contrôle continu en raison du Covid-19 et des restrictions sanitaires imposées pour limiter la propagation du virus.