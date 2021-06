DIRECT. Brevet des collèges : les épreuves écrites se poursuivent pour plus de 860 000 jeunes

Ce qu'il faut savoir

Deuxième et dernière journée d'épreuves pour les élèves de troisième. Plus de 860 000 collégiens continuent de passer le brevet des collèges, mardi 29 juin, avec les épreuves écrites d'histoire-géographie (deux heures) et de sciences (une heure). L'examen oral, qui a débuté le 3 mai, doit également s'achever mardi. Lundi, l'examen a débuté avec le français (trois heures) et les mathématiques (deux heures). Suivez notre direct.

Plus de 860 000 candidats. Cette année, quelque 860 037 candidats sont inscrits à l'examen, principalement dans la série générale (782 215 candidats). La série professionnelle, elle, compte 77 822 candidats.

Un examen national sans aménagement. Contrairement au baccalauréat ou au BTS, le brevet des collèges ne connaît pas d'aménagement lié à la crise sanitaire cette année. "On fait comme s'il n'y avait pas eu de conséquences sur les collèges, alors qu'on sait qu'il n'y a pas eu de fonctionnement normal sur l'ensemble de l'année", a regretté lundi Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Des cours ont eu lieu en hybride (mi-distanciel, mi-présentiel) dans les collèges des 15 départements les plus touchés par le Covid-19.

Un taux de réussite de 90,5% en 2020. L'an dernier, le taux de réussite au brevet avait atteint 90,5%, en progression de quatre points. L'examen avait été décerné uniquement sur les notes obtenues au contrôle continu, du fait de l'épidémie de Covid-19.