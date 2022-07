DIRECT. Brevet des collèges 2022 : retrouvez les résultats de l'examen

Ce qu'il faut savoir

Plus que quelques heures, pour certains des 856 172 candidats qui ont passé le brevet des collèges, avant de découvrir les résultats de cette édition 2022. Ces derniers seront publiés entre le vendredi 8 juillet et le mardi 12 juillet dans les établissements scolaires et sur la plateforme de résultats des examens de franceinfo.fr. A noter que ce sont les académies qui décident des dates et des horaires de diffusion des résultats. La plupart seront disponibles dès vendredi dans l'après-midi. Suivez notre direct.

Les résultats disponibles dès 14 heures vendredi pour l'académie de Besançon (ex-Franche-Comté). En revanche, pour les élèves de l'académie de Dijon (ex-Bourgogne), ils devront patienter jusqu'à lundi matin, rapporte France 3.

Les résultats en ligne à 17h30 vendredi pour l'académie d'Orléans-Tours. Si vous êtes scolarisé dans la région Centre-Val-de-Loire, les résultats seront en ligne en fin d'après-midi vendredi.

Les résultats divulgués dès vendredi après-midi dans le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'acamédie de Grenoble (Isère) qui ouvre le bal de ces deux grandes régions vendredi, avec la publication des résultats dès 10 heures. Viendront ensuite ceux des académies de Clermont-Ferrand (ex-Auvergne) à 15 heures et de celle de Lyon à 17 heures. Les élèves des académies de Reims (ex-Champagne-Ardenne) et Strasbourg (Alsace) seront fixés sur le sort à partir de 18 heures. Quant à ceux de l'académie de Metz-Nancy (ex-Lorraine), ils le seront dès 14 heures vendredi.

Les résultats de l'académie de Nantes (Loire-Atlantique) disponibles dans l'après-midi. Les collégiens de l'académie correspondant à la région des Pays-de-la-Loire seront fixé sur leur sort à 17 heures.