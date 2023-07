Direct Brevet 2023 : les résultats attendus dans 16 académies ce vendredi

Le stress va prendre fin, vendredi 7 juillet, pour la majorité des plus de 860 000 candidats au brevet cette année. Selon le ministère de l'Education nationale, les résultats commencent à tomber vers 9 heures pour les élèves de La Réunion. Puis, à partir de 10 heures, ce sera au tour des académies de Montpellier, Normandie, Nice, Toulouse et de Polynésie-Française. A midi, verdict pour les collégiens de la Martinique et d'Orléans-Tours. L'après-midi sera aussi rythmée puisqu'à 15 heures, les académies de Clermont-Ferrand, Lyon et Reims publieront leurs résultats. Suivront ceux d'Amiens à 16 heures, puis Bordeaux, la Corse, Grenoble et Nantes clôtureront cette journée. Suivez notre direct.

>> Les résultats du brevet 2023 académie par académie sont à retrouver ici

Huit académies ont déjà publié leurs notes. Les élèves de Mayotte, Lille, Metz-Nancy et Rennes ont d'abord découvert leurs résultats mercredi, un jour avant ceux inscrits dans les académies de Paris, Créteil, Versailles et Besançon. Les candidats de la Guadeloupe connaîtront leurs notes samedi à partir de 20 heures. Lundi, à 14h30, ce seront les élèves de Dijon, avant ceux d'Aix-Marseille et de Guyane mardi, à partir de 12 heures.

L'an dernier, 87,5% des candidats ont obtenu leur brevet. Un chiffre en baisse de 0,6 point par rapport à 2021. L'an dernier, près d'un quart des candidats (24,4%) ont obtenu la mention très bien, 22% la mention bien, 20,7% assez bien et 20,4% ont été reçus sans mention.

• Les épreuves écrites comptent pour moitié dans la note finale. L'autre partie de la note est obtenue via le contrôle continu. Notées sur un total de 400 points, les épreuves du diplôme national du brevet (DNB) ont eu lieu les 26 et 27 juin. Les candidats ont composé dans plusieurs matières : en dictée, en mathématiques, en histoire-géographie et en sciences. En parallèle, ces élèves de troisième se sont présentés à un oral, pour évaluer la qualité de leur expression. Ils ont pu en choisir le sujet, à condition qu'il évoque l'histoire de l'art, leur parcours éducatif ou un projet à cheval entre plusieurs matières.