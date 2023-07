Direct Brevet 2023 : découvrez les premiers résultats dans les académies de Mayotte, Limoges, Nancy-Metz, Poitiers et Rennes

Après les résultats de l'édition 2023 du baccalauréat, place à ceux du brevet. Les premiers résultats des épreuves écrites et orales passées par les élèves de troisième sont publiés à partir du mercredi 5 juillet. L'horaire de publication des résultats varie selon les académies. Ils tomberont dès 9 heures pour Mayotte. Il faudra attendre 14 heures pour Nancy-Metz, 15 heures pour Poitiers et 17 heures pour Limoges et Rennes. Suivez notre direct.

>> Les résultats du brevet 2023 académie par académie sont à retrouver ici

Des résultats échelonnés jusqu'au 11 juillet. La publication des résultats des autres académies est échelonnée jusqu'au 11 juillet. Jeudi, les élèves des académies de Paris, Créteil, Besançon, Versailles connaîtront leurs notes. Pour les collégiens des académies d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Grenoble, de Guadeloupe, de Nice, de Reims, de Toulouse, de Lyon, de Montpellier, de Nantes, de Normandie et de Polynésie française, ce sera vendredi. Ceux des académies d'Aix-Marseille devront attendre lundi 10 juillet et ceux des académies de Guyane et de La Réunion le mardi 11 juillet.

Quelque 860 000 collégiens ont passé les épreuves écrites. Les élèves de troisième ont passé les lundi 24 et mardi 25 juin les épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB), avec le français et les maths dans un premier temps puis l'histoire-géographie et les sciences. Il est noté sur 800 points au total : 400 points de contrôle continu et 400 points d'épreuves finales (français, mathématiques, histoire-géographie, sciences et oral).

727 100 collégiens admis au brevet l'an dernier. Quelque 727 100 collégiens avaient été admis au brevet l'an dernier, soit un taux de réussite de 87,5%, en baisse de 0,6 point par rapport à l'année précédente. L'an dernier, l'édition avait été marquée par des fuites de sujets, qui avaient conduit le ministère de l'Education nationale à utiliser les sujets de secours pour les collégiens soumis aux épreuves d'histoire-géographie et de sciences.