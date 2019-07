DIRECT. Reporté à cause de la canicule, le brevet débute ce matin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREVET

: Les collégiens ont débuté à 9 heures le brevet avec l'épreuve de français. Le ministre de l'Education nationale a prodigué son encouragement sur Twitter.

: Les épreuves de français du brevet des collèges ont débutéce matin. L'académie de Montpellier a filmé l'ouverture des enveloppes. Vous pouvez suivre notre direct.

: "Il faut absolument que les établissements s'adaptent. Il faut donc que l'Education nationale et les collectivités planchent sur l'adaptation du bâti, sur l'isolation, sur la végétalisation des écoles. Tout cela exige des moyens. C'est pourquoi on demande à l'Etat de débloquer un fond afin de mettre sur pied ces adaptations."

: Invitée de franceinfo, Stéphanie Anfray, administratrice nationale de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élève), estime que ces fortes chaleurs "vont se multiplier d'ici 2050" et qu'il faut donc mettre en place "un plan canicule" pour l'éducation nationale.

: Aujourd'hui débutent les épreuves du brevet de collège en France métropolitaine à La Réunion et à Mayotte. Il avait été reporté en raison de la canicule la semaine dernière. A 9 heures, plus de 800 000 élèves (848 878) débutent par les épreuves de français. L'après-midi, ils plancheront sur l'épreuve de mathématiques.

•C'est le grand jour pour près de 900 000 collégiens ! Reportées pour cause de canicule jeudi 27 et vendredi 28 juin, les épreuves du brevet des collèges débutent aujourd'hui. Les candidats vont d'abord plancher sur le français ce matin, puis les mathématiques cet après-midi.



La nuit n'a pas porté conseil. Les dirigeants européens sont toujours dans l'impasse et n'ont pas pu régler leurs dissension sur la répartition des postes de pouvoir de l'UE. L'hypothèse d'un nouveau sommet est évoquée. Plus d'informations dans cet article.



Lundi 1er juillet rime avec nouveautés. Prix du gaz, contrôle technique, encadrement des loyers à Paris, hausse de l'allocation-chômage, retrouvez dans cet article tout ce qui change à partir d'aujourd'hui.





L'explosion d'une voiture piégée a secoué lundi matin un quartier du centre de Kaboul. Des hommes armés ont ensuité attaqué un bâtiment. Plus d'informations dans cet article.