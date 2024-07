Brevet 2024 : découvrez les sujets d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique ainsi que les sujets de science

Près de 860 000 collégiens ont passé la deuxième partie des épreuves du brevet, mardi 2 juillet. Après le français et les mathématiques lundi, les élèves de troisième de métropole, La Réunion et Mayotte se sont frottés le matin à l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique du brevet (EMC) et l'après-midi à l'épreuve de sciences.

Côté histoire-géographie, les deux filières (générale et professionnelle), sont tombées sur la Seconde Guerre mondiale. En série générale, les collégiens devaient travailler sur un extrait du témoignage de Ginette Kolinka, rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, ainsi qu'une photographie prise en mai-juin 1944 au moment de l’arrivée des juifs dans ce même camp. Il fallait également commenter le témoignage d'un jeune engagé en service civique.

Les élèves en filière professionnelle sont tombés sur un témoignage d'Odette Daltroff, rescapée du camp de transit de Drancy, près de Paris. Ils devaient aussi réfléchir aux dynamiques territoriales de la France contemporaine. Pour l'épreuve d'EMC, il fallait commenter le témoignage de Marie-Claude, "naufragée du numérique".

L'épreuve de sciences

Côté sciences, l'épreuve de physique-chimie portrait en filière générale sur les Jeux Olympiques et Paralympiques : il fallait mesurer le PH des piscines olympiques et effectuer des mesures de plongeons.

En filière professionnelle, les collégiens ont dû s'intéresser à la toxoplasmose, et analyser des résultats de prise de sang. Ils ont aussi travaillé sur le fonctionnement d'une maison connectée.

