Brevet 2024 : découvrez les résultats des académies de Limoges, Rennes, Toulouse ou encore La Réunion publiés ce mercredi

L'heure de la délivrance a sonné pour les collégiens. Les résultats du brevet 2024 sont dévoilés académie par académie du lundi 8 au vendredi 12 juillet. Après la publication de ceux de Mayotte lundi, les noms des diplômés sont attendus mercredi 10 juillet dans huit académies. Franceinfo vous donne la possibilité de découvrir les résultats, basés sur les données du Ministère de l'éducation nationale, grâce à son moteur de recherche.

Selon le ministère de l'Education nationale, l'académie de Toulouse ouvre le bal à 10 heures, suivie par Orléans-Tours à midi et Nancy-Metz à 14 heures, puis Limoges à 16 heures, Amiens à 17 heures. Enfin, Rennes et Strasbourg fermeront la marche à 18 heures. En Outre-mer, La Réunion délivre son verdict à 10 heures (heure locale).

Les élèves de troisième ont passé les épreuves de français et de mathématiques le 1er juillet, et celles d'histoire-géographie et de sciences le 2 juillet. Des sessions de remplacement, à destination de ceux qui n'ont pas pu se présenter aux épreuves de juin, sont prévues les 19 et 20 septembre.