Brevet 2023 : voici les sujets de l'épreuve d'histoire-géographie passée mardi par les collégiens

Après le français et les mathématiques lundi, près de 870 000 collégiens planchent sur les ultimes épreuves du diplôme mardi.

Dernière ligne droite pour les collégiens. Les élèves de troisième passent, mardi 27 juin, les ultimes épreuves écrites du brevet, avec l'histoire-géographie et les sciences. Au total, 867 182 candidats sont inscrits en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer. Quelque 777 214 candidats concourent dans la série générale et 89 968 dans la série professionnelle, selon le ministère de l'Education.

Voici les sujets d'histoire-géographie et enseignement moral et civique soumis aux élèves mardi matin. Dans la série générale, ils ont notamment été interrogés sur leurs connaissances sur la Première Guerre mondiale et sur "les espaces de faible densité", comme les montagnes ou les espaces ruraux.

Les collégiens de la série professionnelle ont, eux, dû répondre à un exercice sur le travail transfrontalier entre la France et le Luxembourg, ou encore sur à un sujet sur "L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)". Les sujets de sciences seront ajoutés après l'épreuve, mardi après-midi. Des corrigés seront aussi disponibles sur Lumni.